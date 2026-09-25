「ソー」「アントマン」「ブラックパンサー」計9作品をシリーズ別にBOX化 11月25日発売
映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の12月18日公開を記念して、「マイティ・ソー」「アントマン」「ブラックパンサー」の各シリーズをまとめたブルーレイ＋DVDのBOXセット3商品が、11月25日に発売される。
【動画】『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』予告編
発売されるのは、「マイティ・ソー」シリーズ4作品を収めた『マイティ・ソー：4ムービー・コレクション』、「アントマン」シリーズ3作品を収めた『アントマン：3ムービー・コレクション』、「ブラックパンサー」シリーズ2作品を収めた『ブラックパンサー：2ムービー・コレクション』。それぞれブルーレイとDVDをセットにした商品で、3シリーズ合わせて計9作品となる。
また、『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』が、10月8日までの期間限定で劇場公開されている。
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発売されるのは、「マイティ・ソー」シリーズ4作品を収めた『マイティ・ソー：4ムービー・コレクション』、「アントマン」シリーズ3作品を収めた『アントマン：3ムービー・コレクション』、「ブラックパンサー」シリーズ2作品を収めた『ブラックパンサー：2ムービー・コレクション』。それぞれブルーレイとDVDをセットにした商品で、3シリーズ合わせて計9作品となる。
また、『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』が、10月8日までの期間限定で劇場公開されている。