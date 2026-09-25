『魔女の宅急便』4K UHD化、11月25日発売 今年IMAX上映されたリマスター版を収録
スタジオジブリ・宮﨑駿監督のアニメーション映画『魔女の宅急便』の4K UHD＋ブルーレイセットが、11月25日に発売される。今年、北米と日本のIMAX劇場で上映された4Kデジタルリマスター版を収録する。
【画像】劇場公開時のポスタービジュアル
『魔女の宅急便』は、13歳の魔女キキが黒猫のジジとともに海辺の街コリコへ渡り、人々との出会いや挫折を通して成長していく物語。4Kデジタルリマスターによって、キキの表情や黒猫ジジの動き、海辺の街コリコの町並みなどを、より鮮明な映像で楽しめる。空を飛ぶシーンにも、新たなマスターならではの細部が映し出される。
今回発売される商品は、新たなマスターを使用した4K UHDとブルーレイの2枚組で、デジパック仕様。オリジナル・アートカード3枚が封入されるほか、映像特典として今年の劇場公開に合わせて制作された予告編を収録する。スタジオジブリの長編作品の4K UHD化は、『君たちはどう生きるか』『もののけ姫』に続くものとなる。
原作：角野栄子（福音館書店）
プロデューサー・脚本・監督：宮﨑駿
キャラクターデザイン：近藤勝也
作画：大塚 伸治、近藤勝也、近藤喜文
美術：大野 広司
色彩設計：保田道世
音楽：久石譲
挿入歌：「ルージュの伝言」「やさしさに包まれたなら」
歌：荒井由実（アルファレコード）オリジナルサントラ盤（徳間ジャパン）
制作：スタジオジブリ
■キャスト
キキ／ウルスラ：高山みなみ
ジジ：佐久間レイ
コキリ：信沢三恵子
おソノ：戸田恵子
トンボ：山口勝平
バーサ：関弘子
オキノ：三浦浩一
【画像】劇場公開時のポスタービジュアル
『魔女の宅急便』は、13歳の魔女キキが黒猫のジジとともに海辺の街コリコへ渡り、人々との出会いや挫折を通して成長していく物語。4Kデジタルリマスターによって、キキの表情や黒猫ジジの動き、海辺の街コリコの町並みなどを、より鮮明な映像で楽しめる。空を飛ぶシーンにも、新たなマスターならではの細部が映し出される。
原作：角野栄子（福音館書店）
プロデューサー・脚本・監督：宮﨑駿
キャラクターデザイン：近藤勝也
作画：大塚 伸治、近藤勝也、近藤喜文
美術：大野 広司
色彩設計：保田道世
音楽：久石譲
挿入歌：「ルージュの伝言」「やさしさに包まれたなら」
歌：荒井由実（アルファレコード）オリジナルサントラ盤（徳間ジャパン）
制作：スタジオジブリ
■キャスト
キキ／ウルスラ：高山みなみ
ジジ：佐久間レイ
コキリ：信沢三恵子
おソノ：戸田恵子
トンボ：山口勝平
バーサ：関弘子
オキノ：三浦浩一