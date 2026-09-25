佐久間大介“吐夢”、土屋太鳳“輪花”に迫る「今度は輪花さんの番です」 『マッチング TRUE LOVE』ファイナル予告映像解禁
俳優・土屋太鳳が主演、Snow Man・佐久間大介が共演する映画『マッチング TRUE LOVE』が、きょう25日に公開された。これに伴い、ファイナル予告映像が解禁された。
【動画】輪花（土屋太鳳）と吐夢（佐久間大介）の感情が胸に強く迫るファイナル予告映像
今作は、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した『マッチング』の続編。南の島での“マッチングツアー”を舞台に、理想の相手を求めて集まった男女たちの人間模様が複雑に絡み合い、予想だにしない方向へと加速していく。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花（りんか）を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢（とむ）を演じる。
今回解禁された映像は、冒頭、“『マッチング』は終わっていなかった。”という意味深なテロップ、そして、2年前のアプリ婚連続殺人事件の報道、血だらけになった吐夢の姿が映し出される。LiSAが書き下ろした主題歌「ソフィリア」のイントロと共に映し出されていく映像には、「愛の最終系が近づいてきました」という印象的なセリフを残し突如、姿を消してしまった吐夢、そして、輪花は、警察の西山茜（真飛聖）から2年前の事件を彷彿（ほうふつ）とさせる新たな殺人事件が起きていることを知らされる。
輪花は、ツアースタッフとして南の島で繰り広げられる華やかなマッチングツアーに参加していたが、そこへ「執行人」と名乗る謎の人物が現れ、「彼らの愛が本物かどうかを確かめるため、今から真実の審判を行う」と非情な宣告を下していく。そんな中、そこに姿を消していた吐夢が現れる。
「あなたが分からない」と語る輪花。何も答えない吐夢。それぞれが胸に抱える秘密。LiSAは、「『マッチング TRUE LOVE』は“愛”に傷つけられたり、歪な“愛”を持っている人物がたくさん登場する作品。輪花も吐夢も本音を口にしないからこそ、吐夢の頬をなでてあげられるような歌になればと思った」と、楽曲に込めた思いを語っており、本編映像と2人の思いに寄り添いながら書き上げた楽曲が深く重なり合い、“真実の愛”をテーマにする今作の世界観がより一層濃く浮かび上がる。
自身と異母兄妹であることも知らないまま交際を続けていた輪花と、アプリ婚事件の真犯人であることを隠している吐夢。互いに惹（ひ）かれながらも2人に待つ過酷な運命。映像のラストでは、吐夢が「僕が憎いでしょ。今度は輪花さんの番です」と、輪花に迫る吐夢の姿が。すべての真実を知った輪花が最後に選び取るもの、そして、2人がたどり着いた「真実の愛（TRUE LOVE）」とは。輪花と吐夢の感情が胸に強く迫る映像となっている。
【動画】輪花（土屋太鳳）と吐夢（佐久間大介）の感情が胸に強く迫るファイナル予告映像
今作は、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した『マッチング』の続編。南の島での“マッチングツアー”を舞台に、理想の相手を求めて集まった男女たちの人間模様が複雑に絡み合い、予想だにしない方向へと加速していく。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花（りんか）を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢（とむ）を演じる。
輪花は、ツアースタッフとして南の島で繰り広げられる華やかなマッチングツアーに参加していたが、そこへ「執行人」と名乗る謎の人物が現れ、「彼らの愛が本物かどうかを確かめるため、今から真実の審判を行う」と非情な宣告を下していく。そんな中、そこに姿を消していた吐夢が現れる。
「あなたが分からない」と語る輪花。何も答えない吐夢。それぞれが胸に抱える秘密。LiSAは、「『マッチング TRUE LOVE』は“愛”に傷つけられたり、歪な“愛”を持っている人物がたくさん登場する作品。輪花も吐夢も本音を口にしないからこそ、吐夢の頬をなでてあげられるような歌になればと思った」と、楽曲に込めた思いを語っており、本編映像と2人の思いに寄り添いながら書き上げた楽曲が深く重なり合い、“真実の愛”をテーマにする今作の世界観がより一層濃く浮かび上がる。
自身と異母兄妹であることも知らないまま交際を続けていた輪花と、アプリ婚事件の真犯人であることを隠している吐夢。互いに惹（ひ）かれながらも2人に待つ過酷な運命。映像のラストでは、吐夢が「僕が憎いでしょ。今度は輪花さんの番です」と、輪花に迫る吐夢の姿が。すべての真実を知った輪花が最後に選び取るもの、そして、2人がたどり着いた「真実の愛（TRUE LOVE）」とは。輪花と吐夢の感情が胸に強く迫る映像となっている。