“元サンタ”のおじさんが聖夜に悪を成敗！ 『バイオレント・ナイト2』12.4日米同時公開決定
デヴィッド・ハーバー主演映画『バイオレント・ナイト』（2023）の続編『バイオレント・ナイト2』が、12月4日より日米同時公開されることが決定。聖なる夜を再び＜バイオレント＞に染め上げる本予告映像＆ポスタービジュアルが解禁された。
【動画】『バイオレント・ナイト2』予告映像
武装した傭兵集団を相手にハンマーひとつで立ち向かい、素手の肉弾戦と突き抜けたバイオレンス描写で世界中を狂喜させた異色のクリスマス・アクション『バイオレント・ナイト』。ブラッド・ピット主演『ブレット・トレイン』やボブ・オデンカーク主演の『Mr.ノーバディ』でスタイリッシュかつド派手なハリウッド製アクションの手掛けた製作集団「87ノース・プロダクションズ」による、聖なる夜のアクション・エンターテイメントだ。
そしてこの度、待望の続編が完成。前作では、少女とその家族を救うため、容赦なき肉弾戦で悪党を撃退したサンタクロース（デヴィッド・ハーバー）。しかし今作で彼は、＜クリスマスの本当の意味＞を見失ってしまったことでまさかの“悪い子”リストに登録されてしまう。魔法の力を失い、頼みの超人パワーが使えない“ただのおじさん”になってしまったサンタは、ショッピングモールを恐怖に陥れる冷酷なギャングたちに立ち向かうことに──。
主人公のサンタクロース役には、大人気Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス」（2016～2026）のジム・ホッパー署長役やMCU作品『サンダーボルツ*』（25）のレッド・ガーディアン役で知られるデヴィッド・ハーバーが続投。前作以上の人間味あふれる葛藤と、強烈な肉弾戦を披露する。
今作から参戦するサンタの妻ミセス・クロース役には、「アナと雪の女王」シリーズのアナ役などで知られるクリスティン・ベル。そのほかにも、ドラマ『チェルノブイリ』（19）でエミー賞＆ゴールデングローブ賞にノミネートを果たした名優ジャレッド・ハリスに加え、ジョー・パントリアーノ（『バッドボーイズ』シリーズ）、プロレスラー兼俳優のマクスウェル・フリードマン（『アイアンクロー』／24）、ダニエラ・メルシオール（『ワイルド・スピード／ファイヤーブースト』／23）、アンドリュー・バチェラー（『グリーンランド』／21）など、個性豊かな実力派キャストが集結した。
前作に引き続き、製作には87ノース・プロダクションズの創設者であるケリー・マコーミックとデヴィッド・リーチ。監督もトミー・ウィルコラが再びメガホンをとり、前作をさらにスケールアップさせたアクション・エンターテインメントを作り上げた。
本予告映像は、良い子にはプレゼント、悪い子には“おしおき”をあげる勇ましいサンタの姿が映し出されるところからスタート。ところが“悪い子”リストに登録された彼は魔法を失い、アグリーセーターを着ながらショッピングモールをうろつくことに。中年男性の悲哀を漂わせながら、子供相手に「残念なお知らせだ。クリスマスはもう二度とない」と弱音を吐くサンタ。
しかし、そのモールが冷酷なギャングに支配されていることを知った時、かつての危険なサンタが再び立ち上がる…！ 誰もが知る定番のクリスマスソング、ワム！の「ラスト・クリスマス」のリズムに合わせて、「良い子になるためにも、クリスマスを取り戻す」と決意をみなぎらせ、容赦なく敵をなぎ倒していく。
そして、「サンタは1人じゃない」という言葉とともに、なんとミセス・クロース（クリスティン・ベル）が颯爽と姿を現す。鮮やかな剣舞で敵を圧倒する彼女の姿に、サンタも「さすが俺の妻だ！」と大絶賛。夫婦ならではの息の合ったコンビネーションと、前作より“バイオレンス”マシマシのアクションがテンポよくたたみかけられ、アドレナリン全開の映像に仕上がっている。
本ポスタービジュアルは、「世界一危険なサンタ、ただの“おじさん”になる。」というキャッチコピーとともに、鋭い眼光で前を見据えるサンタの荒々しい姿が大きく写し出されたもの。日頃の鬱憤（うっぷん）を一気に吹き飛ばしてくれる、ストレス爆散アクションに期待が高まるビジュアルに仕上がった。
映画『バイオレント・ナイト2』は、12月4日より日米同時公開。
【動画】『バイオレント・ナイト2』予告映像
武装した傭兵集団を相手にハンマーひとつで立ち向かい、素手の肉弾戦と突き抜けたバイオレンス描写で世界中を狂喜させた異色のクリスマス・アクション『バイオレント・ナイト』。ブラッド・ピット主演『ブレット・トレイン』やボブ・オデンカーク主演の『Mr.ノーバディ』でスタイリッシュかつド派手なハリウッド製アクションの手掛けた製作集団「87ノース・プロダクションズ」による、聖なる夜のアクション・エンターテイメントだ。
主人公のサンタクロース役には、大人気Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス」（2016～2026）のジム・ホッパー署長役やMCU作品『サンダーボルツ*』（25）のレッド・ガーディアン役で知られるデヴィッド・ハーバーが続投。前作以上の人間味あふれる葛藤と、強烈な肉弾戦を披露する。
今作から参戦するサンタの妻ミセス・クロース役には、「アナと雪の女王」シリーズのアナ役などで知られるクリスティン・ベル。そのほかにも、ドラマ『チェルノブイリ』（19）でエミー賞＆ゴールデングローブ賞にノミネートを果たした名優ジャレッド・ハリスに加え、ジョー・パントリアーノ（『バッドボーイズ』シリーズ）、プロレスラー兼俳優のマクスウェル・フリードマン（『アイアンクロー』／24）、ダニエラ・メルシオール（『ワイルド・スピード／ファイヤーブースト』／23）、アンドリュー・バチェラー（『グリーンランド』／21）など、個性豊かな実力派キャストが集結した。
前作に引き続き、製作には87ノース・プロダクションズの創設者であるケリー・マコーミックとデヴィッド・リーチ。監督もトミー・ウィルコラが再びメガホンをとり、前作をさらにスケールアップさせたアクション・エンターテインメントを作り上げた。
本予告映像は、良い子にはプレゼント、悪い子には“おしおき”をあげる勇ましいサンタの姿が映し出されるところからスタート。ところが“悪い子”リストに登録された彼は魔法を失い、アグリーセーターを着ながらショッピングモールをうろつくことに。中年男性の悲哀を漂わせながら、子供相手に「残念なお知らせだ。クリスマスはもう二度とない」と弱音を吐くサンタ。
しかし、そのモールが冷酷なギャングに支配されていることを知った時、かつての危険なサンタが再び立ち上がる…！ 誰もが知る定番のクリスマスソング、ワム！の「ラスト・クリスマス」のリズムに合わせて、「良い子になるためにも、クリスマスを取り戻す」と決意をみなぎらせ、容赦なく敵をなぎ倒していく。
そして、「サンタは1人じゃない」という言葉とともに、なんとミセス・クロース（クリスティン・ベル）が颯爽と姿を現す。鮮やかな剣舞で敵を圧倒する彼女の姿に、サンタも「さすが俺の妻だ！」と大絶賛。夫婦ならではの息の合ったコンビネーションと、前作より“バイオレンス”マシマシのアクションがテンポよくたたみかけられ、アドレナリン全開の映像に仕上がっている。
本ポスタービジュアルは、「世界一危険なサンタ、ただの“おじさん”になる。」というキャッチコピーとともに、鋭い眼光で前を見据えるサンタの荒々しい姿が大きく写し出されたもの。日頃の鬱憤（うっぷん）を一気に吹き飛ばしてくれる、ストレス爆散アクションに期待が高まるビジュアルに仕上がった。
映画『バイオレント・ナイト2』は、12月4日より日米同時公開。