フォーミュラカーレースを題材にした『FUJI TV FORMULAドラマプロジェクト始動』来年4月期スタート
フジテレビは、国内最高峰のフォーミュラカーレース「SUPER FORMULA」を題材とした『FUJI TV FORMULAドラマプロジェクト』を始動させ、2027年春に連続ドラマを放送すると発表した。
【写真】カッコいいレーサーを捉えた『FUJI TV FORMULAドラマプロジェクト』解禁カット
国内最高峰の舞台で、限界のさらに先を追い求めるドライバーたち。そして、そのマシンを支え、勝利への道筋を描くチームスタッフたち-。一瞬の判断が勝敗を分け、0.001秒の速さを追い続けるモータースポーツの世界を軸に、レースに人生を懸ける人々の情熱、葛藤、チームの絆、ライバルとの戦いを描く、臨場感あふれる本格モータースポーツドラマを目指す。
舞台となるのは国内最高峰のフォーミュラカーレース「SUPER FORMULA」。世界トップレベルのドライバーがしのぎを削る、スピードと技術、そしてエンジニア・メカニックからなるチーム力が問われるレースカテゴリーだ。
本作では、SUPER FORMULAを運営する日本レースプロモーション（JRP）をはじめ、モータースポーツに携わる関係各社の強力なバックアップのもと、現実のレースの世界を舞台に描く。サーキットの熱気、マシンの迫力、ピットや無線で交わされる緊迫したやりとりなど、これまでの地上波テレビドラマでは描き切れなかった“本物のレース”の世界を映像化する。
さらに、フジテレビがこれまで培ってきたモータースポーツ中継・番組制作の経験と、ドラマ制作のノウハウを掛け合わせ、レースの迫力だけではなく、そこに生きる人々の物語を丁寧に描く。
フジテレビは本作を起点に、ドラマにとどまらず、モータースポーツを題材とした映画やドキュメンタリーなど、多角的な展開を目指すとしている。
近藤真彦JRP会長は「SUPER FORMULAは、まさに“HUMAN MOTORSPORTS”をテーマに掲げた人間ドラマのあるレースです。私たち日本レースプロモーションもSF（SUPER FORMULA）の各チームも、ドラマの撮影には全面的に協力していきますので、どんなドラマになるのか、一部SFの現場映像も使用されるとのことも聞いています」とコメント。
プロデュース・品田俊介 （フジテレビ第1スタジオ）は「レースファンの方にはもちろん、これまでフォーミュラレースを見たことがない方にも、その興奮を届け、皆さまの心に火を灯（とも）すような、“本気の”人間ドラマをお届けしたいと思っています」と意気込みを語った。
「SUPER FORMULA」を題材とした連続ドラマは、フジテレビにて2027年4月より放送。
※JRP会長・近藤真彦らのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■JRP会長・近藤真彦
これまで、長きに渡り、日本のモータースポーツ中継を支えてくださっているフジテレビさんが主導してフォーミュラカーレースを題材にしたドラマを制作していただけるということに大変感謝しております。
SUPER FORMULAは、まさに“HUMAN MOTORSPORTS”をテーマに掲げた人間ドラマのあるレースです。
私たち日本レースプロモーションもSF（SUPER FORMULA）の各チームも、ドラマの撮影には全面的に協力していきますので、どんなドラマになるのか、一部SFの現場映像も使用されるとのことも聞いています。
ぜひ楽しみにしていただければと思いますし、このドラマをキッカケにモータースポーツ業界全体の更なる発展に繋（つな）がることを期待しています。
■プロデュース・品田俊介 （フジテレビ第１スタジオ）
フォーミュラレースは、わずか0.001秒を争う究極の世界。ドライバーだけでなく、エンジニア、メカニック、チームスタッフなど、すべての人が、それぞれの“勝利”を目指し、極限のプレッシャーの中で戦っています。
命がけで速さを追い求める者。チームのために自分を犠牲にする者。もう一度、夢に挑もうとする者。一人ひとりの本気が交錯するレースの世界は、まだテレビドラマが見つけていない興奮と感動に満ちています。
レースファンの方にはもちろん、これまでフォーミュラレースを見たことがない方にも、その興奮を届け、皆さまの心に火を灯（とも）すような、“本気の”人間ドラマをお届けしたいと思っています。
今回は、日本最高峰のレース、SUPER FORMULAをはじめ、実際のモータースポーツ界で活躍する皆さまにご協力いただきながら、これまでにないスケールのエンターテインメントとして描いていきます。
タイトルやキャスト、物語の詳細は、今後、随時発表していきます。現在、スタッフ・キャスト一同、全力で準備を進めています。
2027年、情熱の春。ぜひ、楽しみにしていてください！！
【写真】カッコいいレーサーを捉えた『FUJI TV FORMULAドラマプロジェクト』解禁カット
国内最高峰の舞台で、限界のさらに先を追い求めるドライバーたち。そして、そのマシンを支え、勝利への道筋を描くチームスタッフたち-。一瞬の判断が勝敗を分け、0.001秒の速さを追い続けるモータースポーツの世界を軸に、レースに人生を懸ける人々の情熱、葛藤、チームの絆、ライバルとの戦いを描く、臨場感あふれる本格モータースポーツドラマを目指す。
本作では、SUPER FORMULAを運営する日本レースプロモーション（JRP）をはじめ、モータースポーツに携わる関係各社の強力なバックアップのもと、現実のレースの世界を舞台に描く。サーキットの熱気、マシンの迫力、ピットや無線で交わされる緊迫したやりとりなど、これまでの地上波テレビドラマでは描き切れなかった“本物のレース”の世界を映像化する。
さらに、フジテレビがこれまで培ってきたモータースポーツ中継・番組制作の経験と、ドラマ制作のノウハウを掛け合わせ、レースの迫力だけではなく、そこに生きる人々の物語を丁寧に描く。
フジテレビは本作を起点に、ドラマにとどまらず、モータースポーツを題材とした映画やドキュメンタリーなど、多角的な展開を目指すとしている。
近藤真彦JRP会長は「SUPER FORMULAは、まさに“HUMAN MOTORSPORTS”をテーマに掲げた人間ドラマのあるレースです。私たち日本レースプロモーションもSF（SUPER FORMULA）の各チームも、ドラマの撮影には全面的に協力していきますので、どんなドラマになるのか、一部SFの現場映像も使用されるとのことも聞いています」とコメント。
プロデュース・品田俊介 （フジテレビ第1スタジオ）は「レースファンの方にはもちろん、これまでフォーミュラレースを見たことがない方にも、その興奮を届け、皆さまの心に火を灯（とも）すような、“本気の”人間ドラマをお届けしたいと思っています」と意気込みを語った。
「SUPER FORMULA」を題材とした連続ドラマは、フジテレビにて2027年4月より放送。
※JRP会長・近藤真彦らのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■JRP会長・近藤真彦
これまで、長きに渡り、日本のモータースポーツ中継を支えてくださっているフジテレビさんが主導してフォーミュラカーレースを題材にしたドラマを制作していただけるということに大変感謝しております。
SUPER FORMULAは、まさに“HUMAN MOTORSPORTS”をテーマに掲げた人間ドラマのあるレースです。
私たち日本レースプロモーションもSF（SUPER FORMULA）の各チームも、ドラマの撮影には全面的に協力していきますので、どんなドラマになるのか、一部SFの現場映像も使用されるとのことも聞いています。
ぜひ楽しみにしていただければと思いますし、このドラマをキッカケにモータースポーツ業界全体の更なる発展に繋（つな）がることを期待しています。
■プロデュース・品田俊介 （フジテレビ第１スタジオ）
フォーミュラレースは、わずか0.001秒を争う究極の世界。ドライバーだけでなく、エンジニア、メカニック、チームスタッフなど、すべての人が、それぞれの“勝利”を目指し、極限のプレッシャーの中で戦っています。
命がけで速さを追い求める者。チームのために自分を犠牲にする者。もう一度、夢に挑もうとする者。一人ひとりの本気が交錯するレースの世界は、まだテレビドラマが見つけていない興奮と感動に満ちています。
レースファンの方にはもちろん、これまでフォーミュラレースを見たことがない方にも、その興奮を届け、皆さまの心に火を灯（とも）すような、“本気の”人間ドラマをお届けしたいと思っています。
今回は、日本最高峰のレース、SUPER FORMULAをはじめ、実際のモータースポーツ界で活躍する皆さまにご協力いただきながら、これまでにないスケールのエンターテインメントとして描いていきます。
タイトルやキャスト、物語の詳細は、今後、随時発表していきます。現在、スタッフ・キャスト一同、全力で準備を進めています。
2027年、情熱の春。ぜひ、楽しみにしていてください！！