デヴィッド・ハーバー主演『バイオレント・ナイト2』12月4日、日米同時公開 “元サンタ”と“妻”がギャングに反撃
俳優のデヴィッド・ハーバーが主演するアクション映画『バイオレント・ナイト2』が、12月4日に日米同時公開されることが決まった。あわせて本予告とポスタービジュアルが公開され、新たに登場するサンタの妻、ミセス・クロースをクリスティン・ベルが演じることも明らかになった。
【動画】デヴィッド・ハーバー主演『バイオレント・ナイト2』本予告
Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス』（2016年～2026年）のジム・ホッパー署長役や映画『サンダーボルツ*』（2025年）のレッド・ガーディアン役で知られるハーバー。
2023年に日本公開された『バイオレント・ナイト』の続編。前作では、武装した傭兵集団に襲われた少女とその家族を、サンタクロース（ハーバー）が救った。今作では、「クリスマスの本当の意味」を見失ったことで、自身も“悪い子”リストに登録されてしまう。魔法の力を失い、超人パワーが使えない“ただのおじさん”になってしまったサンタだが、ショッピングモールを恐怖に陥れる冷酷なギャングたちと対決することになる。
本予告には、モールで子どもを相手に「クリスマスはもう二度とない」と弱音を吐くサンタの姿が登場。一方、ギャングを相手に再び戦い始める場面では、ワム！の「ラスト・クリスマス」に乗せてアクションが展開する。「サンタは1人じゃない」という言葉に続いて姿を現すミセス・クロースも、剣を手に敵に立ち向かう。
ほかに、ジャレッド・ハリス、ジョー・パントリアーノ、ダニエラ・メルシオールらが出演。前作に続いてトミー・ウィルコラが監督を務め、ケリー・マコーミックとデヴィッド・リーチが製作に名を連ねる。
【動画】デヴィッド・ハーバー主演『バイオレント・ナイト2』本予告
Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス』（2016年～2026年）のジム・ホッパー署長役や映画『サンダーボルツ*』（2025年）のレッド・ガーディアン役で知られるハーバー。
本予告には、モールで子どもを相手に「クリスマスはもう二度とない」と弱音を吐くサンタの姿が登場。一方、ギャングを相手に再び戦い始める場面では、ワム！の「ラスト・クリスマス」に乗せてアクションが展開する。「サンタは1人じゃない」という言葉に続いて姿を現すミセス・クロースも、剣を手に敵に立ち向かう。
ほかに、ジャレッド・ハリス、ジョー・パントリアーノ、ダニエラ・メルシオールらが出演。前作に続いてトミー・ウィルコラが監督を務め、ケリー・マコーミックとデヴィッド・リーチが製作に名を連ねる。