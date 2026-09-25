子煩悩な柴犬さんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で13万回再生を突破し、「素敵なお兄ちゃん」「助かりますね」「ほっこりします」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんが泣いているとすぐに駆け付ける犬→転がっている時には『お布団』を…愛おしすぎる光景】

赤ちゃんを見守るのは…

YouTubeチャンネル「むぎfamily」では、柴犬『むぎ』ちゃんの日常を紹介しています。ご夫婦の家には赤ちゃんが生まれたばかり。

この日、布団で眠る赤ちゃんのもとへ、むぎちゃんが近づいてきました。赤ちゃんが泣き始めると、むぎちゃんはすぐに「早く来て！」と知らせるように訴えてきたそうです。

この日はパパが赤ちゃんにミルクをあげることに。むぎちゃんもそばで様子を見守っていたとか。

赤ちゃんが泣くと、すぐに駆け付けるむぎちゃん。まるで自分も赤ちゃんのお世話をする家族の一員のような姿です。

赤ちゃんのそばでボール遊び

赤ちゃんがミルクを飲み始めると、むぎちゃんも一安心。今度は自分の番とばかりに、パパのところへボールを持ってきました。「次は僕と遊んで！」とお願いしているようです。

パパは片手で赤ちゃんにミルクを飲ませながら、もう片方の手でむぎちゃんとボール遊び。大忙しですが、むぎちゃんは嬉しそう。

しばらく遊んでもらうと、満足したように腰を下ろして休んでいたそうです。赤ちゃんのお世話だけでなく、自分の遊びもしっかりお願いするむぎちゃんに、思わず笑顔になりますね。

お布団をかけてあげた！？

そして別の日、赤ちゃんが気持ちよさそうに眠っていると、またまたむぎちゃんがやって来ました。赤ちゃんのそばを歩いていたむぎちゃんが、何かを見つけたようです。

なんと、近くにあった掛け布団を口にくわえると、そのまま赤ちゃんのほうへ引っ張り始めました。その姿を見たご夫婦は、「赤ちゃんにお布団をかけてあげているのかも」と思い、思わずほっこりしたそうです。

もちろん、むぎちゃんはただ布団をカミカミしたかっただけなのかもしれません。実際のところ、何を考えていたのかは分かりません。

それでも、赤ちゃんのそばに寄り添い、何かと気にかけているむぎちゃん。小さな赤ちゃんを想う気持ちは、きっと家族にも伝わっているのでしょう。優しいお兄ちゃんのような姿に、心が温まりますね。

この投稿にはたくさんの反響が寄せられ、多くの人を癒したのでした。

むぎちゃんとご家族の微笑ましい日常は、YouTubeチャンネル「むぎfamily」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「むぎfamily」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。