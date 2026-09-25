矢吹奈子、日本語訳詞と歌唱を担当 韓国のアニメ映画『縁の手紙』主題歌、公開日に配信開始
韓国発のアニメーション映画『縁の手紙』の日本語版主題歌「Your Letter - Japanese Ver.」が、映画公開日の9月25日、配信リリースされた。同映画の日本語吹替版で主人公ソリの声を務める矢吹奈子が、日本語訳詞と歌唱を担当している。
【動画】『縁の手紙』日本語吹替版主題歌スペシャルMV
楽曲は、AKMUのイ・スヒョンが歌った韓国語版主題歌「Your Letter」の日本語版。矢吹が他のアーティストの楽曲を日本語に訳詞するのは今回が初めてで、韓国でのレコーディングはIZ*ONEでの活動以来、約5年ぶりとなった。映画本編の映像を使用した主題歌のミュージックビデオと、レコーディングの模様を収めたコメント映像も公開されている。
チョ・ヒョナの同名ウェブトゥーンを原作とする『縁の手紙』は、友人をかばったことからいじめの標的となり、田舎の学校へ転校した少女ソリの物語。新しい学校の机の中で見つけた手紙をきっかけに、友人たちとの縁が広がっていく。監督はキム・ヨンファン。矢吹にとっては本作が声優初挑戦となる。
また、矢吹が吹替と主題歌に取り組む様子を追った特別番組「Behind the Voice ～矢吹奈子と『縁の手紙』～」が、U-NEXTで独占配信されている。
【動画】『縁の手紙』日本語吹替版主題歌スペシャルMV
楽曲は、AKMUのイ・スヒョンが歌った韓国語版主題歌「Your Letter」の日本語版。矢吹が他のアーティストの楽曲を日本語に訳詞するのは今回が初めてで、韓国でのレコーディングはIZ*ONEでの活動以来、約5年ぶりとなった。映画本編の映像を使用した主題歌のミュージックビデオと、レコーディングの模様を収めたコメント映像も公開されている。
また、矢吹が吹替と主題歌に取り組む様子を追った特別番組「Behind the Voice ～矢吹奈子と『縁の手紙』～」が、U-NEXTで独占配信されている。