吉田仁人主演ドラマ『溺愛』ヒロインに桃月なしこ！ スパドラ池田彪馬がクズ男に
10月30日より順次スタートする吉田仁人（M！LK）主演ドラマ『溺愛 ～ 実は、最強ヒーロー ～』（TOKYO MXほか）より、桃月なしこと池田彪馬（SUPER★DRAGON）の出演が発表された。
【写真】主演・M！LK吉田仁人のカッコいいふん装ビジュアル
原作は、『実は私、溺愛されてました!? ～最低彼氏から最強彼氏へ～』（一城れもん・海咲ねむる／DPNブックス）。シリーズ累計3400万ダウンロードを突破し、「コミックシーモア」2023年上半期ジャンル別ランキング（女性マンガ部門）で1位、同年の年間ジャンル別ランキング（女性マンガ部門）で3位を獲得した人気作だ。
物語の舞台は、とあるオフィス。ヒロイン・皐月（さつき）は、会社の同僚で同棲中の彼氏・樹（いつき）から日常的にモラハラを受け、さらに彼が会社の後輩と浮気していることまで発覚。悲劇のどん底に突き落とされていく。
そんな皐月のもとに現れ、ピンチを救ったのが、社内イチのハイスペックイケメン後輩・藤崎真白（ふじさき・ましろ）。さらに、真白は皐月に「ずっと前から好きです」と突然の告白をする。私生活が見えずミステリアスな真白は、以前から皐月のことをひそかに“溺愛”していた。クズ彼氏と浮気相手からの卑劣な嫌がらせを、強い正義感とどこまでも一途な愛、そして時には拳で跳ね返していく、“最強ヒーロー”の物語が幕を開ける。
本作で連続ドラマ初主演を果たす吉田が、いまだに「ヒーロー」に憧れ、皐月を守り続ける一途な主人公・藤崎真白を演じる。
桃月なしこが演じるのは、職場の同僚であり同棲中の彼氏・樹からのモラハラや浮気に傷つき、悲劇のどん底に突き落とされながらも前を向こうとするヒロイン・高原皐月。真白からのまっすぐな“溺愛”によって少しずつ心を開き、樹に立ち向かっていく。
そんな皐月の彼氏でありながら日常的にモラハラを働き、会社の後輩との浮気まで発覚するまさに“クズ界のラスボス”的存在・相川樹を演じるのは、9人組ミクスチャーユニット「SUPER★DRAGON」のメンバー、池田彪馬。物語に波乱を巻き起こすキーパーソンとして、これまでにない一癖ある役に挑む。
桃月は「お話をいただいた時、これまで演じてきた役とはまた違った女性を演じられることに、とてもワクワクしました。皐月は、恋人に不満があってもなかなか言い出せなかったり、傷ついても自分の気持ちを飲み込んでしまったりと、私とはかなり真逆の性格です。だからこそ、皐月の気持ちをどう理解して、どう向き合いながら演じていこうか今から楽しみにしています。そんな皐月が真白との出会いをきっかけにどう変わっていくのか、恋愛だけでなくスカッとする展開も含めて、ぜひ放送を楽しみにしていてください！」とコメント。
池田は「この度、相川樹役を演じさせていただきます。池田彪馬です。まずこのお話のオファーをいただいて率直に嬉しかったです。純粋に“クズ役”を演じることが楽しみだったのと、原作を基にさまざまな要素が追加されて、ドラマ『溺愛』がどのようなものになるのかとの好奇心でとてもわくわくしております。仁人くんとは同じEBiDANとして約10年ほど活動を共にしておりますが、ドラマで共演することは初めてなので、ぜひ僕たちの役中でのギスギスした絡みも楽しんでいただけたらと思います」と言葉を寄せている。
真白と皐月、樹、そして浮気相手。個性的なキャラクターたちが絡み合うドロ沼な四角関係の行方は…？
なお、TVerでは吉田仁人×桃月なしこ×池田彪馬SPインタビューが公開中だ。
ドラマ『溺愛 ～ 実は、最強ヒーロー ～』は、TOKYO MXにて10月30日より毎週金曜23時放送。テレビ岩手にて11月1日より毎週日曜25時25分、MBC南日本放送にて11月2日より毎週月曜24時55分、FBS福岡放送にて11月4日より毎週水曜24時59分、群馬テレビにて11月12日より毎週木曜23時、とちぎテレビにて11月17日より毎週火曜23時30分放送。
【写真】主演・M！LK吉田仁人のカッコいいふん装ビジュアル
原作は、『実は私、溺愛されてました!? ～最低彼氏から最強彼氏へ～』（一城れもん・海咲ねむる／DPNブックス）。シリーズ累計3400万ダウンロードを突破し、「コミックシーモア」2023年上半期ジャンル別ランキング（女性マンガ部門）で1位、同年の年間ジャンル別ランキング（女性マンガ部門）で3位を獲得した人気作だ。
そんな皐月のもとに現れ、ピンチを救ったのが、社内イチのハイスペックイケメン後輩・藤崎真白（ふじさき・ましろ）。さらに、真白は皐月に「ずっと前から好きです」と突然の告白をする。私生活が見えずミステリアスな真白は、以前から皐月のことをひそかに“溺愛”していた。クズ彼氏と浮気相手からの卑劣な嫌がらせを、強い正義感とどこまでも一途な愛、そして時には拳で跳ね返していく、“最強ヒーロー”の物語が幕を開ける。
本作で連続ドラマ初主演を果たす吉田が、いまだに「ヒーロー」に憧れ、皐月を守り続ける一途な主人公・藤崎真白を演じる。
桃月なしこが演じるのは、職場の同僚であり同棲中の彼氏・樹からのモラハラや浮気に傷つき、悲劇のどん底に突き落とされながらも前を向こうとするヒロイン・高原皐月。真白からのまっすぐな“溺愛”によって少しずつ心を開き、樹に立ち向かっていく。
そんな皐月の彼氏でありながら日常的にモラハラを働き、会社の後輩との浮気まで発覚するまさに“クズ界のラスボス”的存在・相川樹を演じるのは、9人組ミクスチャーユニット「SUPER★DRAGON」のメンバー、池田彪馬。物語に波乱を巻き起こすキーパーソンとして、これまでにない一癖ある役に挑む。
桃月は「お話をいただいた時、これまで演じてきた役とはまた違った女性を演じられることに、とてもワクワクしました。皐月は、恋人に不満があってもなかなか言い出せなかったり、傷ついても自分の気持ちを飲み込んでしまったりと、私とはかなり真逆の性格です。だからこそ、皐月の気持ちをどう理解して、どう向き合いながら演じていこうか今から楽しみにしています。そんな皐月が真白との出会いをきっかけにどう変わっていくのか、恋愛だけでなくスカッとする展開も含めて、ぜひ放送を楽しみにしていてください！」とコメント。
池田は「この度、相川樹役を演じさせていただきます。池田彪馬です。まずこのお話のオファーをいただいて率直に嬉しかったです。純粋に“クズ役”を演じることが楽しみだったのと、原作を基にさまざまな要素が追加されて、ドラマ『溺愛』がどのようなものになるのかとの好奇心でとてもわくわくしております。仁人くんとは同じEBiDANとして約10年ほど活動を共にしておりますが、ドラマで共演することは初めてなので、ぜひ僕たちの役中でのギスギスした絡みも楽しんでいただけたらと思います」と言葉を寄せている。
真白と皐月、樹、そして浮気相手。個性的なキャラクターたちが絡み合うドロ沼な四角関係の行方は…？
なお、TVerでは吉田仁人×桃月なしこ×池田彪馬SPインタビューが公開中だ。
ドラマ『溺愛 ～ 実は、最強ヒーロー ～』は、TOKYO MXにて10月30日より毎週金曜23時放送。テレビ岩手にて11月1日より毎週日曜25時25分、MBC南日本放送にて11月2日より毎週月曜24時55分、FBS福岡放送にて11月4日より毎週水曜24時59分、群馬テレビにて11月12日より毎週木曜23時、とちぎテレビにて11月17日より毎週火曜23時30分放送。