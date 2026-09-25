『ファンタスティック・ビースト』シリーズなどのジュード・ロウが、アリ・アスター監督＆スカーレット・ヨハンソン主演の新作スリラー映画『Scapegoat（原題）』への出演に向けて交渉中であることがわかった。米が報じている。

本作は、『ヘレディタリー／継承』（2018）『ミッドサマー』（2019）などで知られるアスター監督が、自ら執筆した脚本をもとに監督を務める最新作。ヨハンソンのほか、かねていた『フランケンシュタイン』（2025）や『ラスト・サバイバー』（2026）で注目を集めるジェイコブ・エロルディの出演も発表されており、豪華キャストが続々と集結している。

ストーリーの詳細は依然として伏せられている。一部では「インターネットで有名になった人物を手術する医師」を描く作品との情報があるほか、SFロマンスになるとの説、アスター作品としては比較的オーソドックスなドラマになるとの説も浮上している。ただし関係者によれば、現時点で具体的な内容について一致した情報はなく、作品の全貌はベールに包まれたままだ。

配給はアスターの過去作品を手がけてきたA24。プロデューサーは、アスターと長年のパートナーであるラース・クヌードセンが製作会社Square Pegを通じて務める。

近年、ジュード・ロウは「スター・ウォーズ：スケルトン・クルー」（2024-）に出演したほか、Netflixのリミテッドシリーズ「ブラック・ラビット」（2025）ではエミー賞ノミネートを果たした。『クレムリンの魔術師』（2025）ではロシアのウラジーミル・プーチン大統領役を演じた。

今後の出演作も充実している。Apple TV+のリミテッドシリーズ「Wild Things（原題）」ではアンドリュー・ガーフィールドと共演し、ラスベガスを代表する伝説的マジシャンコンビ「ジークフリート＆ロイ」のジークフリート役を演じる予定だ。ナンシー・マイヤーズ監督の新作映画も撮影を終えたばかりで、今後も話題作への出演が続く。

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