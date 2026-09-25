あまりに微笑ましいわんこと少年の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で47万1000回再生を突破し、「どっちが怒られてんのwww」「可愛すぎてムリ…」「口角めっちゃ下がってるw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：父に怒られる息子→横で見ていた大型犬が『自分が怒られてるかも』と勘違いして…愛おしすぎる表情と態度】

怒られている少年を見て…

TikTokアカウント「skyfamily0514」では、グレート・ピレニーズの「fam」くんの日常を紹介しています。

ある日、パパが食事中の息子さんにお説教をしていたときのこと。少しふてぶてしい態度を見せる息子さんの隣には、famくんがいました。

famくんも何が起きているのか気になったようですが、怒られている息子さんから少し距離を取ることに。離れた場所からじっと様子を見つめていたそうです。

「何を怒られているんだろう？」とでも考えているような姿。自分には関係ないと思っていたfamくんですが、ここからまさかの勘違いが始まります。

勘違いして困り顔に！？

ところが、パパの怒り方は「ダメでしょ！」と、どこか甘め。まるで犬に言い聞かせているようにも聞こえます。するとfamくんは、息子さんへ「そっちだよね…？」と確認するような視線を送ります。

息子さんも煮え切らない様子で、だんだんどちらが怒られているのか分からない空気に。そしてfamくんは、「もしかして自分だったかも」と思ったのでしょう。口をへの字にし、困惑した表情を浮かべました。

最後は、「逃げなきゃ」とばかりに、その場からスッと退散。自分が怒られていると思い込むfamくんの姿が、なんとも愛おしいですね。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「だんだんしょんぼりしてくの草」「2人とも可愛すぎるwww」など沢山の反響がありました。

ときには寄り添うことも

そんなfamくんも、ときには息子さんに寄り添う姿を見せることがあります。別の日には、またしても息子さんがお説教を受けることに。

すると今度は、その隣にfamくんも一緒になって座り、まるで連帯責任のように説教を受けていたそうです。

怒られている息子さんのそばを離れず、じっと寄り添うfamくん。その姿からは、なんだかんだ息子さんを気にかけていることが伝わってきます。

言葉は交わせなくても、そこには2人だけに分かる見えない絆があるのかもしれません。仲良く並ぶ姿に、思わずホッコリしますね。

TikTokアカウント「skyfamily0514」には、famくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「skyfamily0514」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。