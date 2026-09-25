ホロライブ・不知火フレア、AI使用の切り抜き動画に苦言「AI生成で切り抜きのサムネを作らないで下さい！」
「ホロライブ」所属Vtuber・不知火フレアさんが、25日までにエックスを更新。AIを使った切り抜き動画についての注意喚起などを行った。
【写真】不知火フレアさんから切り抜き師への注意喚起
VTuberと言えば、配信の中から面白い部分を切り取った切り「抜き動画」がファンによって作られるが、フレアさんはエックスにて「AIで作成されたイラストが自分と別人すぎるのに内容は私の動画の切り抜きなのは詐欺だと思うので立ち絵使ってくださいお願いします どれだけ上手に生成されても私は生成されたそのキャラではないので私の動画を切り抜いて下さる方はご認識頂けますようお願いします」と、切り抜き動画作成の注意点を報告。さらに、サムネイルに使用可能な最新の立ち絵も公開した。
しかし、こちらの立ち絵にも注意点があり「AIに学習させる等の使用方法は許可してません」とコメント。加えて、ファンが誤解しないように「最新の立ち絵をAIに読み込ませて使って欲しいという意味ではないです！！！！ AI生成で切り抜きのサムネを作らないで下さい！最新の立ち絵で作って下さい！！！」とも呼びかけている。
この投稿にファンからは「AIサムネの動画は『おすすめに表示しない』にしてますわ」「切り抜き動画は凄い助かるのでフレアちゃんの想い届いて欲しいな」「それはAIで生成された何者かであって絶対にフレアちゃんではない」などの声が集まっていた。
引用：「不知火フレア ＠ホロライブ3期生」X（＠shiranuiflare）
【写真】不知火フレアさんから切り抜き師への注意喚起
VTuberと言えば、配信の中から面白い部分を切り取った切り「抜き動画」がファンによって作られるが、フレアさんはエックスにて「AIで作成されたイラストが自分と別人すぎるのに内容は私の動画の切り抜きなのは詐欺だと思うので立ち絵使ってくださいお願いします どれだけ上手に生成されても私は生成されたそのキャラではないので私の動画を切り抜いて下さる方はご認識頂けますようお願いします」と、切り抜き動画作成の注意点を報告。さらに、サムネイルに使用可能な最新の立ち絵も公開した。
この投稿にファンからは「AIサムネの動画は『おすすめに表示しない』にしてますわ」「切り抜き動画は凄い助かるのでフレアちゃんの想い届いて欲しいな」「それはAIで生成された何者かであって絶対にフレアちゃんではない」などの声が集まっていた。
引用：「不知火フレア ＠ホロライブ3期生」X（＠shiranuiflare）