大泉洋主演『俺たちの箱根駅伝』予測不能なレースに挑む監督＆学生たちの場面カット解禁
10月10日スタートする大泉洋主演ドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第1話より、箱根駅伝にかける陸上競技部の場面写真が解禁された。
【写真】真剣な眼差しを見せる甲斐真人（山下智久）のカット
原作の同名小説は、日本のお正月の風物詩となった箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）を作家・池井戸潤が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の二つの大きな柱で描かれている。
箱根駅伝の生中継を担う大日テレビのチーフプロデューサー徳重亮役を大泉洋、センターディレクターの宮本菜月役を伊藤沙莉、箱根駅伝に挑戦する明誠学院大学陸上競技部の監督・甲斐真人役を山下智久が演じる。
この度解禁されたのは、箱根駅伝本選出場資格の10位以内を目指し、名将・諸矢久繁監督（寺尾聰）のもと予選会に挑むキャプテン・青葉隼斗（小林虎之介）、4年生・前島友介（杢代和人）、マネジャー・矢野計図（奥智哉）ら、明誠学院大学陸上競技部の写真。
さらに18年ぶりに箱根駅伝に戻ってきた甲斐（山下）の新たな写真も今回初解禁された。
土曜ドラマ 『俺たちの箱根駅伝』は、日本テレビ系にて10月10日より毎週土曜21時放送。
【写真】真剣な眼差しを見せる甲斐真人（山下智久）のカット
原作の同名小説は、日本のお正月の風物詩となった箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）を作家・池井戸潤が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の二つの大きな柱で描かれている。
この度解禁されたのは、箱根駅伝本選出場資格の10位以内を目指し、名将・諸矢久繁監督（寺尾聰）のもと予選会に挑むキャプテン・青葉隼斗（小林虎之介）、4年生・前島友介（杢代和人）、マネジャー・矢野計図（奥智哉）ら、明誠学院大学陸上競技部の写真。
さらに18年ぶりに箱根駅伝に戻ってきた甲斐（山下）の新たな写真も今回初解禁された。
土曜ドラマ 『俺たちの箱根駅伝』は、日本テレビ系にて10月10日より毎週土曜21時放送。