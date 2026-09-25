韓国の大ヒットミステリードラマ『神のクイズ』を間宮祥太朗主演でリブート！ Prime Videoで12.4配信
間宮祥太朗が主演するPrime Originalドラマ『神のクイズ』が、Prime Videoにて12月4日より世界独占配信されることが決定。併せてティザービジュアルと、間宮らのコメントが到着した。
【写真】間宮祥太朗撮り下ろしソロカットギャラリー
原作は、韓国で“見始めたら寝られない”と「神ク中毒」という社会現象を巻き起こしたリュ・ドクファン主演の同名ドラマ。韓国の大型制作会社であるSTUDIO DRAGONが制作し、天才医師ハン・ジヌが原因不明の死を解明していく中で描かれる人間ドラマと、一瞬たりとも目が離せないストーリー展開が大ヒットを呼び、計5シーズンを制作（シーズン1～4、『神のクイズ：リブート』）。最後まで結末が読めない物語の展開が話題を呼んだ。
そんな原作を基に間宮祥太朗を主演に迎え、舞台を現代の東京に移したヒューマンドラマが誕生。原作ドラマの面白さはそのままに、現代の東京を舞台に大胆にアレンジし、リブートされる。
本作の主人公は、天才的な頭脳を持つ元脳外科医の解剖医・初島晴人。周囲からは“神に選ばれた天才”と呼ばれるが一緒に働く同僚たちからは変人扱いされている。そんな晴人はある理由から外科医を辞め、死者の声なきSOSを読み解く解剖医に転向し、国立法医解剖センターで働くことに。
法医解剖センターでは、現代の東京で起きる難事件や不可解な事故などに巻き込まれ、謎の死を遂げた死者のご遺体が日々運ばれてくる。晴人は「ロリコン誘拐犯の謎の死」、「世間で炎上中だった地下アイドルのライブ中の謎の死」、「闇バイトでトクリュウに加担した若者の謎の死」、「初デートの映画館で起きた急死」、「家出界隈の若者の孤独な死」など社会の歪に隠された問題に直面。原因不明の死には常識では見抜けない“希少疾患”があり、死に隠された謎、つまり“神のクイズ”に挑んでいく-。
そんな晴人自身も実は謎の奇病に蝕まれ、「俺の体、いつまで持つかな？」と、死と隣り合わせの人生を送っていた。周囲から、天才と呼ばれる晴人だが、天才と言われる過去にはある秘密が隠されていた…。
主人公の天才解剖医・初島晴人役を演じる間宮は「今から10年ほど前、20代前半だった頃にマネージャーから初めて、このドラマのこの役を祥太朗にやってほしいという様な旨を伝えていただいた事がきっかけで、韓国ドラマである原作を拝見しました。それから紆余曲折あり、去年の秋にこの企画が動き出してからは、あっという間に撮影に入りました。プロデューサー陣も古くから自分のことを知ってくれているお三方で、今こうして作品をできたこと、とても嬉しく思っています」と喜びの声を届けている。
Prime Originalドラマ『神のクイズ』は、Prime Videoにて12月4日より世界独占配信。
間宮、橋爪駿輝監督、大石圭介（プライム・ビデオ ジャパンカントリーマネージャー）のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■間宮祥太朗（初島晴人役）
『神のクイズ』の初島晴人役を演じました間宮祥太朗です。
今から10年ほど前、20代前半だった頃にマネージャーから初めて、このドラマのこの役を祥太朗にやってほしいという様な旨を伝えていただいた事がきっかけで、韓国ドラマである原作を拝見しました。それから紆余曲折あり、去年の秋にこの企画が動き出してからは、あっという間に撮影に入りました。
プロデューサー陣も古くから自分のことを知ってくれているお三方で、今こうして作品をできたこと、とても嬉しく思っています。
監督とは今回が初めてでしたが、信頼し合いながら、打ち合わせ本読み撮影と進んでいく事が出来ました。楽しんでいただければ幸いです。自分もどう仕上がっているのか楽しみです。
■橋爪駿輝（監督）
間宮さんはヤンキーから爽やかな青年、コメディっぽい役柄まで作品によって色んな顔を見せることのできる方だなと思っていました。今回初めてご一緒することになり、しかも「天才」と他者から呼ばれるキャラクターを演じてもらうということで、そもそも天才ってなんだろうな、ということから考え、間宮さんともディスカッションした記憶があります。はじめは取っつきにくい「天才・晴人」が、物語を追うごとに「人間・晴人」として見えてくる。間宮さんのおかげで、そんな晴人像を描けたかなと思います。
『神のクイズ』という存在感のあるタイトルと内容をどう接続すべきか、かなり悩みました（笑）。自分なりに見つけたのが「神様は人間がいるからこそ存在する（のではないか）」ということ。人間の業から生まれる様々な事象を描いていくその先で、白か黒かの二元論では答え得ない感情を見つけることができたら、それが『神のクイズ』になるのかなと。色んなことへの想像力とほのかな優しい気持ちをこの物語に込めることができたらいいなと思っています。
■大石圭介（プライム・ビデオ ジャパンカントリーマネージャー）
この度、間宮祥太朗さんを主演に迎え、『神のクイズ』を皆様にお届けできることを、大変光栄に思っております。韓国で社会現象を巻き起こした本作を、日本の今を映す社会問題を織り交ぜながら新たに生まれ変わらせました。“死因”から読み解くミステリーと、その裏に隠されたドラマは、皆様の心を揺さぶるはずです。
間宮祥太朗さんの圧倒的な存在感が光る本作に、ぜひご期待ください。
【写真】間宮祥太朗撮り下ろしソロカットギャラリー
原作は、韓国で“見始めたら寝られない”と「神ク中毒」という社会現象を巻き起こしたリュ・ドクファン主演の同名ドラマ。韓国の大型制作会社であるSTUDIO DRAGONが制作し、天才医師ハン・ジヌが原因不明の死を解明していく中で描かれる人間ドラマと、一瞬たりとも目が離せないストーリー展開が大ヒットを呼び、計5シーズンを制作（シーズン1～4、『神のクイズ：リブート』）。最後まで結末が読めない物語の展開が話題を呼んだ。
本作の主人公は、天才的な頭脳を持つ元脳外科医の解剖医・初島晴人。周囲からは“神に選ばれた天才”と呼ばれるが一緒に働く同僚たちからは変人扱いされている。そんな晴人はある理由から外科医を辞め、死者の声なきSOSを読み解く解剖医に転向し、国立法医解剖センターで働くことに。
法医解剖センターでは、現代の東京で起きる難事件や不可解な事故などに巻き込まれ、謎の死を遂げた死者のご遺体が日々運ばれてくる。晴人は「ロリコン誘拐犯の謎の死」、「世間で炎上中だった地下アイドルのライブ中の謎の死」、「闇バイトでトクリュウに加担した若者の謎の死」、「初デートの映画館で起きた急死」、「家出界隈の若者の孤独な死」など社会の歪に隠された問題に直面。原因不明の死には常識では見抜けない“希少疾患”があり、死に隠された謎、つまり“神のクイズ”に挑んでいく-。
そんな晴人自身も実は謎の奇病に蝕まれ、「俺の体、いつまで持つかな？」と、死と隣り合わせの人生を送っていた。周囲から、天才と呼ばれる晴人だが、天才と言われる過去にはある秘密が隠されていた…。
主人公の天才解剖医・初島晴人役を演じる間宮は「今から10年ほど前、20代前半だった頃にマネージャーから初めて、このドラマのこの役を祥太朗にやってほしいという様な旨を伝えていただいた事がきっかけで、韓国ドラマである原作を拝見しました。それから紆余曲折あり、去年の秋にこの企画が動き出してからは、あっという間に撮影に入りました。プロデューサー陣も古くから自分のことを知ってくれているお三方で、今こうして作品をできたこと、とても嬉しく思っています」と喜びの声を届けている。
Prime Originalドラマ『神のクイズ』は、Prime Videoにて12月4日より世界独占配信。
間宮、橋爪駿輝監督、大石圭介（プライム・ビデオ ジャパンカントリーマネージャー）のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■間宮祥太朗（初島晴人役）
『神のクイズ』の初島晴人役を演じました間宮祥太朗です。
今から10年ほど前、20代前半だった頃にマネージャーから初めて、このドラマのこの役を祥太朗にやってほしいという様な旨を伝えていただいた事がきっかけで、韓国ドラマである原作を拝見しました。それから紆余曲折あり、去年の秋にこの企画が動き出してからは、あっという間に撮影に入りました。
プロデューサー陣も古くから自分のことを知ってくれているお三方で、今こうして作品をできたこと、とても嬉しく思っています。
監督とは今回が初めてでしたが、信頼し合いながら、打ち合わせ本読み撮影と進んでいく事が出来ました。楽しんでいただければ幸いです。自分もどう仕上がっているのか楽しみです。
■橋爪駿輝（監督）
間宮さんはヤンキーから爽やかな青年、コメディっぽい役柄まで作品によって色んな顔を見せることのできる方だなと思っていました。今回初めてご一緒することになり、しかも「天才」と他者から呼ばれるキャラクターを演じてもらうということで、そもそも天才ってなんだろうな、ということから考え、間宮さんともディスカッションした記憶があります。はじめは取っつきにくい「天才・晴人」が、物語を追うごとに「人間・晴人」として見えてくる。間宮さんのおかげで、そんな晴人像を描けたかなと思います。
『神のクイズ』という存在感のあるタイトルと内容をどう接続すべきか、かなり悩みました（笑）。自分なりに見つけたのが「神様は人間がいるからこそ存在する（のではないか）」ということ。人間の業から生まれる様々な事象を描いていくその先で、白か黒かの二元論では答え得ない感情を見つけることができたら、それが『神のクイズ』になるのかなと。色んなことへの想像力とほのかな優しい気持ちをこの物語に込めることができたらいいなと思っています。
■大石圭介（プライム・ビデオ ジャパンカントリーマネージャー）
この度、間宮祥太朗さんを主演に迎え、『神のクイズ』を皆様にお届けできることを、大変光栄に思っております。韓国で社会現象を巻き起こした本作を、日本の今を映す社会問題を織り交ぜながら新たに生まれ変わらせました。“死因”から読み解くミステリーと、その裏に隠されたドラマは、皆様の心を揺さぶるはずです。
間宮祥太朗さんの圧倒的な存在感が光る本作に、ぜひご期待ください。