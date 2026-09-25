TVアニメ『ちいかわ』10月からリバイバル放送が決定！ 地上波と配信で人気シリーズを楽しめる
『めざましテレビ』（フジテレビ系）内にて毎週火・金曜に放送中のアニメ『ちいかわ』が、10月2日より新作アニメの放送を一時休止し、反響の大きかったエピソードを届ける“リバイバル放送”を実施することが決まった。
【写真】『ちいかわ』リバイバル放送のスケジュールはこちらから
今回は地上波と配信を組み合わせた新たな構成で、人気シリーズをまとめて放送。リバイバル放送は12月25日まで計25回、新作アニメの放送再開は2027年1月を予定している。
10月2日は、初期の人気エピソード（第6話）を放送。10月6日の週からは、“なんとかバニア”編をはじめとする人気の“シリーズ回”を週替わりで届ける。地上波ではシリーズの冒頭にあたるお話のみを毎週火曜と金曜に放送し、さらに毎週金曜には、そのシリーズを最初から最後まで一気にまとめた特別動画を、『めざましテレビ』公式YouTubeチャンネル、FOD、TVerにて1週間限定で配信する。
10月6日の週に放送する“なんとかバニア”編（全3話）では、10月6日に第21話、10月9日に第22話を放送（各回とも当日午前8時より見逃し配信を実施）。さらに10月9日午前8時には、第21話から第23話までの全3話を1本にまとめた特別動画を1週間限定配信。地上波では放送されない続きのお話も、『めざましテレビ』公式YouTubeチャンネル、FOD、TVerなら無料で一気に楽しめる。
さらに、10月5日より『めざましテレビ』のコーナー「めざましじゃんけん」に、ちいかわグッズが当たる新企画「ちいかわチャンス」が登場。コーナーに応募した人の中から、毎月抽選でちいかわグッズをプレゼントする。プレゼントの内容は月替わり。
アニメ『ちいかわ』は、『めざましテレビ』（フジテレビ系）内にて毎週火・金曜7時36分ごろ放送（10月2日より放送時刻が7時38分ごろに変更）。
【写真】『ちいかわ』リバイバル放送のスケジュールはこちらから
今回は地上波と配信を組み合わせた新たな構成で、人気シリーズをまとめて放送。リバイバル放送は12月25日まで計25回、新作アニメの放送再開は2027年1月を予定している。
10月6日の週に放送する“なんとかバニア”編（全3話）では、10月6日に第21話、10月9日に第22話を放送（各回とも当日午前8時より見逃し配信を実施）。さらに10月9日午前8時には、第21話から第23話までの全3話を1本にまとめた特別動画を1週間限定配信。地上波では放送されない続きのお話も、『めざましテレビ』公式YouTubeチャンネル、FOD、TVerなら無料で一気に楽しめる。
さらに、10月5日より『めざましテレビ』のコーナー「めざましじゃんけん」に、ちいかわグッズが当たる新企画「ちいかわチャンス」が登場。コーナーに応募した人の中から、毎月抽選でちいかわグッズをプレゼントする。プレゼントの内容は月替わり。
アニメ『ちいかわ』は、『めざましテレビ』（フジテレビ系）内にて毎週火・金曜7時36分ごろ放送（10月2日より放送時刻が7時38分ごろに変更）。