トランプ大統領と習近平国家主席が首脳会談　AIについて対話継続で一致か　習主席は台湾問題で「慎重な対応」求める

アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は24日、米中首脳会談を行いました。

中国側によりますと、AI（人工知能）について対話を継続することなどで一致したとのことです。

トランプ大統領：

習主席と私は実に素晴らしい友情を築いてきた。相互の尊重と両国民の重要な利益を基盤としたものだ。

会談に先立ち、トランプ大統領は習主席との友好関係をアピールしたうえで、首脳会談では安全保障や科学技術、AIが主な議題になると述べました。

習近平国家主席：

米中はAI大国であり、AIを発展・管理する能力と責任がある。

首脳会談は非公開で行われましたが、国営新華社通信によりますと、会談で習主席はAIについて両国で対話を継続し「AIの乱用や悪用を米中が共同して防止するべきだ」と述べたとのことです。

会談後、トランプ大統領は記者団に対し「会談はとても素晴らしかった」と一言述べました。

一方、国営新華社通信によりますと習主席はトランプ大統領に対し、台湾問題について「国家統一の立場は極めて明確」と強調し、「慎重に対応するよう期待する」と述べたとのことです。

習主席は、アメリカによる武器売却の中止を求めたとみられ、貿易などの交渉カードを武器に、台湾問題で譲歩を迫る狙いがあるとみられます。