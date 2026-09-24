「ミックスナッツ1年分あげます」ドン・キホーテのキャンペーンに反響「夢過ぎる」「アレルギーじゃー！」
ドン・キホーテの公式X（旧Twitter）は9月24日、投稿を更新。驚きのキャンペーンを公開しました。
【画像】“ミックスナッツ1年分”プレゼントキャンペーン
コメントでは「当たってみたいものです（笑）」「ミックスナッツ食べたい。主食にする」「ドンキのミックスナッツ大大大好きで毎週買ってる、、ご縁がありますように」「大好きな商品 毎日食べたいです」「1年分？面白すぎるぜ」「ナッツ好きすぎて一瞬でなくなるので、1年分て夢過ぎる」と絶賛の声や、「アレルギーじゃー！！！アレルギー持ちに人権なし」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【画像】“ミックスナッツ1年分”プレゼントキャンペーン
「当たってみたいものです（笑）」同アカウントは「ミックスナッツ1年分あげます」とつづり、1枚の画像を投稿。「日頃よりドン・キホーテ公式Xを応援してくださる皆様への感謝を込めて、今回のキャンペーンでは『素煎りミックスナッツ XL』を1年分プレゼントいたします」と報告しました。「応募条件」は「ドン・キホーテ公式Xをフォロー＆本投稿をリポスト」すること、「応募締切」は「令和8年9月30日23時59分」、「当選人数」は「1名様」とのことです。
「本キャンペーン規約はこちら」同アカウントは続けて「本キャンペーン規約はこちら」と、画像を投稿しました。「他者を誹謗中傷する内容のコメントや投稿を行ってはなりません」「当選者には該当SNSアカウント宛にダイレクトメッセージをお送りいたします」などと書かれています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)