与田祐希、撮影の合間にカレーを“ガツガツ” おかわりも満喫「お腹いっぱいになって帰りました」
俳優の与田祐希（26）が24日、都内で行われた映画『うるわしの宵の月』（10月23日公開）の完成披露試写会に登壇。印象に残った場面や、撮影で味わったカレーについて語った。
【写真】かわいい…レーストップスがお上品な与田祐希
本作は、累計発行部数820万部を突破した、やまもり三香氏の同名漫画を実写化。学校で「王子」と呼ばれる市村琥珀（道枝駿佑）と、中性的な美しさから同じく「王子」と呼ばれる滝口宵（安斉星来）の恋を描くファーストラブストーリー。与田は、琥珀の幼なじみで、2人の距離を揺さぶる存在を演じる。
完成作を鑑賞した与田は「すごく尊くて、ピュアで、絵が強くて、素敵な作品」と絶賛。特に宵が小さく手を振るシーンが印象に残ったそうで、「これがキュンキュンしすぎて。これ、皆さんに見てほしい」と興奮気味に呼びかけた。さらに「別荘」と「寝る前」をキーワードに、別のおすすめ場面も紹介。ネタバレに気をつけつつ、「あのシーンがすごくいいなと思って見ていました」と見どころを語った。
劇中には、宵の父親が営む店のカレーが登場。下北沢にある実在のカレー店が全面協力し、撮影時の盛り付けも店のスタッフが担当。キャストが次々とカレーのおいしさを語る中、与田も「私も食べられたんですけど、空き時間におかわりもして、丸々1杯食べました」と告白。「空き時間にお店の中でガツガツ食べて、お腹いっぱいになって帰りました」と満足げに振り返り、会場の笑いを誘った。
イベントには道枝、安斉、水沢林太郎、藤木直人、竹村謙太郎監督も登壇した。
【写真】かわいい…レーストップスがお上品な与田祐希
本作は、累計発行部数820万部を突破した、やまもり三香氏の同名漫画を実写化。学校で「王子」と呼ばれる市村琥珀（道枝駿佑）と、中性的な美しさから同じく「王子」と呼ばれる滝口宵（安斉星来）の恋を描くファーストラブストーリー。与田は、琥珀の幼なじみで、2人の距離を揺さぶる存在を演じる。
劇中には、宵の父親が営む店のカレーが登場。下北沢にある実在のカレー店が全面協力し、撮影時の盛り付けも店のスタッフが担当。キャストが次々とカレーのおいしさを語る中、与田も「私も食べられたんですけど、空き時間におかわりもして、丸々1杯食べました」と告白。「空き時間にお店の中でガツガツ食べて、お腹いっぱいになって帰りました」と満足げに振り返り、会場の笑いを誘った。
イベントには道枝、安斉、水沢林太郎、藤木直人、竹村謙太郎監督も登壇した。