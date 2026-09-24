【映画ランキング】『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』圧倒的な強さで首位キープ！『踊る大捜査線』最新作は2位発進！
9月18～20日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開9週目を迎えた『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が、週末金土日動員64万3000人、興収9億9900万円をあげ首位をキープ。9月23日までの累計では動員1133万人、興収165億円を突破している。
【写真で見る】9月18～20日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、織田裕二主演で1997年の連続ドラマ開始から“踊る”ブームを巻き起こした人気シリーズの新たな物語『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』が、初週金土日動員60万5000人、興収8億9400万円を記録し、初登場。昨日までの6日間では、動員118万人、興収16億円を超えている。
3位も、探偵となったプリキュアが活躍するシリーズ最新作『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』が、初週金土日動員35万8000人、興収4億4600万円をあげ、初登場を果たした。昨日までの6日間で動員60万6000人、興収7億4600万円を記録している。
先週2位発進を決めたクリストファー・ノーラン監督最新作『オデュッセイア』は4位と順位を2つ下げた。5位には、横溝正史の代表作を清水崇監督が実写化した『八つ墓村』が初登場。6位には、今年2月に公開されヒットを記録したアニメーション『超かぐや姫！』の特別フォーマットによる復活上映として、再ランクインした。
9月18～20日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』
第2位：『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』
第3位：『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』
第4位：『オデュッセイア』
第5位：『八つ墓村』
第6位：『超かぐや姫！』
第7位：『白鳥とコウモリ』
第8位：『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 〈ワルプルギスの廻天〉』
第9位：『バックルームズ』
第10位：『ルックバック』
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2位は、織田裕二主演で1997年の連続ドラマ開始から“踊る”ブームを巻き起こした人気シリーズの新たな物語『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』が、初週金土日動員60万5000人、興収8億9400万円を記録し、初登場。昨日までの6日間では、動員118万人、興収16億円を超えている。
先週2位発進を決めたクリストファー・ノーラン監督最新作『オデュッセイア』は4位と順位を2つ下げた。5位には、横溝正史の代表作を清水崇監督が実写化した『八つ墓村』が初登場。6位には、今年2月に公開されヒットを記録したアニメーション『超かぐや姫！』の特別フォーマットによる復活上映として、再ランクインした。
9月18～20日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』
第2位：『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』
第3位：『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』
第4位：『オデュッセイア』
第5位：『八つ墓村』
第6位：『超かぐや姫！』
第7位：『白鳥とコウモリ』
第8位：『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 〈ワルプルギスの廻天〉』
第9位：『バックルームズ』
第10位：『ルックバック』