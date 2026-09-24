道枝駿佑、14歳当時の“父”藤木直人との再会に喜び 9年ぶりで「成長した姿を見せたい」
7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑（24）と俳優の藤木直人（54）が24日、都内で行われた映画『うるわしの宵の月』（10月23日公開）の完成披露試写会に登壇。約9年ぶりとなった共演への思いを語った。
【写真】美しい…プラチナブロンドヘア輝く王子ルックの道枝駿佑
2人は、2017年放送の日本テレビ系ドラマ『母になる』で親子役として共演。当時の道枝について、藤木は「9年前はまだ14歳で、中学2年生でした」と懐かしみ、「そこからグループを結成されて、デビューして。その姿を僕は一方的に見ていたので、こういう形で再びご一緒できて感慨深いです」と成長に目を細めた。
一方、道枝は、ヒロイン・滝口宵の父親役を藤木が務めると聞いた際を振り返り、「すごくうれしかったです。久しぶりにお芝居の現場でお会いできるので、成長した姿を見せたいというか、『成長したな』と思ってもらいたいと思いました」と告白した。
実際の撮影についても「すごく安心感があって、ホッとしました」と道枝。「見守ってくださっている方が現場にいらっしゃるのは心強かったですし、本当に楽しく撮影できました」と、“父”との再会を喜んだ。
本作は、完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀（道枝）と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵（安斉星来）。ともに“王子”と呼ばれる男女が織りなす特別な初恋を描いた“W 王子”の等身大ファーストラブストーリー。藤木は宵の父親を演じる。
イベントには安斉星来、水沢林太郎、与田祐希、竹村謙太郎監督も登壇した。
【写真】美しい…プラチナブロンドヘア輝く王子ルックの道枝駿佑
2人は、2017年放送の日本テレビ系ドラマ『母になる』で親子役として共演。当時の道枝について、藤木は「9年前はまだ14歳で、中学2年生でした」と懐かしみ、「そこからグループを結成されて、デビューして。その姿を僕は一方的に見ていたので、こういう形で再びご一緒できて感慨深いです」と成長に目を細めた。
実際の撮影についても「すごく安心感があって、ホッとしました」と道枝。「見守ってくださっている方が現場にいらっしゃるのは心強かったですし、本当に楽しく撮影できました」と、“父”との再会を喜んだ。
本作は、完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀（道枝）と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵（安斉星来）。ともに“王子”と呼ばれる男女が織りなす特別な初恋を描いた“W 王子”の等身大ファーストラブストーリー。藤木は宵の父親を演じる。
イベントには安斉星来、水沢林太郎、与田祐希、竹村謙太郎監督も登壇した。