道枝駿佑、プラチナブロンドヘア輝く王子ルックで登場 安斉星来は17センチヒールをはきこなす
7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑（24）が主演し、モデルで俳優の安斉星来（22）がヒロインを務める映画『うるわしの宵の月』（10月23日公開）の完成披露試写会が24日、都内で行われ、道枝、安斉をはじめ、水沢林太郎（23）、与田祐希（26）、藤木直人（54）、竹村謙太郎監督が登壇した。
【全身ショット】スタイル良すぎる…17センチヒールでスラリ美脚を披露した安斉星来
本作は、累計発行部数は820万部を突破した、『デザート』（講談社）で連載中のやまもり三香氏による人気漫画が原作。完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀（道枝）と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵（安斉）。“W 王子”の等身大ファーストラブストーリー。第31回釜山国際映画祭【オープンシネマ部門】正式出品が決定している。
道枝と安斉はこの日、作品の世界から飛び出てきたかのような麗しい“王子スタイリング”で客席扉から登場し会場を沸かした。互いのコーディネートについて聞かれ、道枝は「すごくお似合いですね。ごもっとも…ごもっとも？」と天然ぶりを発揮しつつ、「見た目がクールなので、シックなのがお似合いです」と絶賛。安斉は「17センチヒールで盛っています」と明かした。
一方、安斉は「戻りましたね！」とプラチナブロンドに輝く道枝の髪の色をアピール。これに道枝は「釜山に行ったりとか、いろいろやらせていただくので、ちょっと決めたいなと思いまして」とにっこり語った。
MCはTBS・佐々木舞音アナウンサーが務めた。
【全身ショット】スタイル良すぎる…17センチヒールでスラリ美脚を披露した安斉星来
本作は、累計発行部数は820万部を突破した、『デザート』（講談社）で連載中のやまもり三香氏による人気漫画が原作。完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀（道枝）と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵（安斉）。“W 王子”の等身大ファーストラブストーリー。第31回釜山国際映画祭【オープンシネマ部門】正式出品が決定している。
一方、安斉は「戻りましたね！」とプラチナブロンドに輝く道枝の髪の色をアピール。これに道枝は「釜山に行ったりとか、いろいろやらせていただくので、ちょっと決めたいなと思いまして」とにっこり語った。
MCはTBS・佐々木舞音アナウンサーが務めた。