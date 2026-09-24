電撃結婚＆第1子誕生の田口淳之介、夫婦でダンスする動画に反響 妻に驚き「スタイルよすぎ」
KAT-TUN元メンバーでタレントの田口淳之介が23日にTikTokを更新。夫婦のダンス動画を公開すると、ファンから「スタイルよすぎ」「絶対美人」といった声が寄せられた。
【動画】田口淳之介と踊る新妻、産後とは思えない美スタイル！
今月22日に、自身のYouTubeチャンネルで、年下の一般女性との結婚と第1子男児誕生をファンに報告していた田口。そんな彼が「出産直後、イヤイヤ踊ってくれた僕の可愛い奥さん」と投稿したのはダンス動画。その中で田口はスーツ、妻はミニスカートにヒールという装いでダンスする姿を披露している。
妻の姿が収められたダンス動画に、ファンからは「スタイルよすぎ」「産後でこのスタイルはすごい…！」「奥さん絶対美人じゃん」「後ろ姿でも綺麗なのがわかりすぎる」などの反響が集まっている。
2016年3月末にKAT-TUNを脱退し、ジャニーズ事務所も退所した田口。2022年3月からは麻雀プロとしての活動も開始。2024年11月にはポーカープレイヤーとしてJOPT大阪大会、Poker Players Championship（PPC）で優勝した。
引用：「田口淳之介」インスタグラム（＠junnosuke_official）
【動画】田口淳之介と踊る新妻、産後とは思えない美スタイル！
今月22日に、自身のYouTubeチャンネルで、年下の一般女性との結婚と第1子男児誕生をファンに報告していた田口。そんな彼が「出産直後、イヤイヤ踊ってくれた僕の可愛い奥さん」と投稿したのはダンス動画。その中で田口はスーツ、妻はミニスカートにヒールという装いでダンスする姿を披露している。
2016年3月末にKAT-TUNを脱退し、ジャニーズ事務所も退所した田口。2022年3月からは麻雀プロとしての活動も開始。2024年11月にはポーカープレイヤーとしてJOPT大阪大会、Poker Players Championship（PPC）で優勝した。
引用：「田口淳之介」インスタグラム（＠junnosuke_official）