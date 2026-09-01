クリス・プラット主演のPrime Originalドラマ「ターミナル・リスト」シーズン2が、2026年10月21日（水）よりPrime Videoで独占配信される。全8話が一挙配信となることが発表され、日本版本予告とキービジュアル、場面写真が公開された。

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「ターミナル・リスト」は、元米海軍特殊部隊ネイビーシールズのジャック・カーによるベストセラー小説シリーズを原作とするアクション・スリラー。2022年配信のシーズン1では、ネイビーシールズの隊長ジェームズ・リース（プラット）が、仲間と家族を奪った巨大な陰謀を追う復讐劇が描かれた。2025年には、テイラー・キッチュ演じるベン・エドワーズを主人公とする前日譚「」も登場している。

シーズン2は、カーによる原作第2作『トゥルー・ビリーバー ターミナル・リスト2』を基にした物語。復讐のリストを完遂したリースは次の生きる目的を探していたが、CIAに追い詰められた末、汚名返上の機会を持ちかけられる。かつての仲間を集め、再び勢力を伸ばしてきたテロ組織との戦いに身を投じることになる。

舞台はシーズン1から一気に世界へ。リースはインド洋、アフリカ、中東、ヨーロッパを駆け巡り、モスクワからCIA本部のあるラングレーにまで及ぶ陰謀を追跡。その先には、自身の家族の過去につながる秘密も待ち受けているという。シーズン1の心理的な復讐スリラーから、世界規模のスパイ・スリラーへとスケールを拡大する。

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主演・製作総指揮のプラットは、新シーズンについて「今シーズンは、特殊作戦に携わる人々へのラブレターです」とコメント。「もちろん本作はアクションスリラーですが、そこには確かな美しさと詩情もあります」と語り、特殊作戦に従事する人々を敬意とリアリティをもって描くことを重視したと明かしている。

「何より今シーズンは、この仕事に携わる人々──人知れず任務にあたり、多大な犠牲を払いながらも、称賛を求めることのない人々──に捧げる作品です。私たちは、彼らに敬意を表し、その姿を正しく描くことを何より大切にしました」とプラット。「私たちが作り上げたこの作品を、これ以上ないほど誇りに思っています」と自信を示した。

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キャストにはプラットのほか、ケイティ・ブラニク役のコンスタンス・ウーが続投。前日譚「闇の狼」からはレイフ・ヘイスティングス役のトム・ホッパー、モハメド・ファルーク役のダール・サリム、ジュールズ・ランドリー役のルーク・ヘムズワースが再登場する。

さらに、『ターミネーター：ニュー・フェイト』（2019）や「THE LAST OF US」のガブリエル・ルナが、元シールズ・チーム6の隊員で現在はCIAに所属するフレディ・ストレイン役で参加。コスタ・ローニン、オルガ・キュリレンコ、ユル・ヴァスケス、マーティン・センズメアー、アーノルド・ヴォスルー、ジェレミー・ボブ、シラズ・ツァルファティらも出演する。

リアリティの追求も引き続き徹底される。元ネイビーシールズのジャレッド・ショウ、元陸軍レンジャーのマックス・アダムズが製作総指揮として参加し、アクションを監修。『ウォーフェア 戦地最前線』（2025）の共同監督でもある元ネイビーシールズのレイ・メンドーサをはじめ、退役軍人が脚本、出演、技術アドバイザー、監督などさまざまな立場で制作に加わった。

製作総指揮にはプラット、ショーランナー／脚本のデヴィッド・ディジリオ、原作者カー、『イコライザー』シリーズのアントワーン・フークアらが名を連ねる。Amazon MGMスタジオ、MRC、Civic Center Mediaが製作する。

© Amazon MGM Studios

「ターミナル・リスト」シーズン2全8話は、2026年10月21日（水）よりPrime Videoで一挙独占配信。