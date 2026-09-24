ほしのあき49歳、ミニ丈黒トレーニングウェア姿が「スタイル抜群」「美しすぎる」 夫は13歳年下＆1児の母
タレントのほしのあきが、24日までにInstagramを更新。トレーニングに励む姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】ほしのあき49歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの声が集まっていた。
今回は「樫トレ 最近、身体が怠かったり、なんかフワフワしてたり、マッサージ行ってもスッキリしなかったけど、リハビリ的な運動で全身動かしたらビックリするくらいスッキリ!!」とつづり、トレーニング姿を披露。「股関節から動かさない生活になってたみたいで、、背中もバキバキになってたのを動かしながらリセット！ 樫木先生はやっぱり凄い」と続けた。
ファンからは「可愛いです」「スタイル抜群」などの声や多数の「いいね！」が集まっている。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）
【写真】ほしのあき49歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの声が集まっていた。
ファンからは「可愛いです」「スタイル抜群」などの声や多数の「いいね！」が集まっている。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）