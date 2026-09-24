クリス・プラット『ターミナル・リスト』シーズン2、10.21配信！ 壮大なスパイスリラーへとスケールアップ
クリス・プラットが主演・製作総指揮を務めるPrime Originalドラマ『ターミナル・リスト』のシーズン2が、10月21日よりPrime Videoにて独占配信されることが決定。あわせて、キービジュアル、場面写真、日本版本予告映像が解禁された。
【動画】クリス・プラット「今シーズンは、特殊作戦に携わる人々へのラブレター」 『ターミナル・リスト』シーズン2日本版本予告
『ターミナル・リスト』は、ジャック・カーによる同名のベストセラー小説シリーズを原作に、米海軍特殊部隊ネイビーシールズの隊長、ジェームズ・リース（クリス・プラット）が、世界秩序を覆そうとする謎の陰謀に立ち向かう姿を描くアクションスリラー。
シーズン2は、ジャック・カーによる原作シリーズ第2作『トゥルー・ビリーバー ターミナル・リスト2』を基に、復讐のリストを完遂したリースが新たな目的を見いだし、贖罪の旅へと踏み出す姿を描く。シーズン1で描かれた心理的復讐スリラーから一転、今シーズンでは世界を股にかける壮大なスパイスリラーへとスケールアップ。インド洋、アフリカ南部・北部、中東、ヨーロッパを舞台に、リースが各地を駆け巡る。
クリス・プラットは「今シーズンは、特殊作戦に携わる人々へのラブレターです。私たちが歩んできた道のり、そしてそれを映像として形にできたことを、心から誇りに思います。長年にわたり、本当に多くの人々が力を尽くして完成させた作品であり、その並々ならぬ思いは、一つひとつのシーンから感じていただけると思います。もちろん本作はアクションスリラーですが、そこには確かな美しさと詩情もあります。何より今シーズンは、この仕事に携わる人々--人知れず任務にあたり、多大な犠牲を払いながらも、称賛を求めることのない人々--に捧げる作品です」とコメント。
「私たちは、彼らに敬意を表し、その姿を正しく描くことを何より大切にしました。私たちが作り上げたこの作品を、これ以上ないほど誇りに思っています」と自信をのぞかせた。
シーズン1に引き続き、本作で徹底して追求されているのは、特殊作戦の世界を描く上でのリアリティ。元ネイビーシールズで、製作総指揮を務めるジャレッド・ショウと、元陸軍レンジャーで製作総指揮を務めるマックス・アダムズが、アクションの監修を担当。さらに、元ネイビーシールズのレイ・メンドーサ（『ウォーフェア 戦地最前線』）をはじめとする退役軍人たちが脚本家、俳優、撮影現場の技術アドバイザー、監督として制作に参加している。
そしてレイフ・ヘイスティングス（トム・ホッパー）、ケイティ・ブラニク（コンスタンス・ウー）、モハメド・ファルーク（ダール・サリム）、ジュールズ・ランドリー（ルーク・ヘムズワース）ら人気キャラクターが再登場するほか、新たにフレディ・ストレイン役のガブリエル・ルナも参加。リースは、モスクワからラングレーにまで及び、自身の家族の過去にもつながる巨大な陰謀を暴いていく。
シーズン2にはこのほか、コスタ・ローニン、オルガ・キュリレンコ、ユル・ヴァスケス、マーティン・センズメアー、アーノルド・ヴォスルー、ジェレミー・ボブ、シラズ・ツァルファティら、国際色豊かなキャストが出演する。
Prime Originalドラマ『ターミナル・リスト』シーズン2は、Prime Videoにて10月21日より独占配信開始。
【動画】クリス・プラット「今シーズンは、特殊作戦に携わる人々へのラブレター」 『ターミナル・リスト』シーズン2日本版本予告
『ターミナル・リスト』は、ジャック・カーによる同名のベストセラー小説シリーズを原作に、米海軍特殊部隊ネイビーシールズの隊長、ジェームズ・リース（クリス・プラット）が、世界秩序を覆そうとする謎の陰謀に立ち向かう姿を描くアクションスリラー。
クリス・プラットは「今シーズンは、特殊作戦に携わる人々へのラブレターです。私たちが歩んできた道のり、そしてそれを映像として形にできたことを、心から誇りに思います。長年にわたり、本当に多くの人々が力を尽くして完成させた作品であり、その並々ならぬ思いは、一つひとつのシーンから感じていただけると思います。もちろん本作はアクションスリラーですが、そこには確かな美しさと詩情もあります。何より今シーズンは、この仕事に携わる人々--人知れず任務にあたり、多大な犠牲を払いながらも、称賛を求めることのない人々--に捧げる作品です」とコメント。
「私たちは、彼らに敬意を表し、その姿を正しく描くことを何より大切にしました。私たちが作り上げたこの作品を、これ以上ないほど誇りに思っています」と自信をのぞかせた。
シーズン1に引き続き、本作で徹底して追求されているのは、特殊作戦の世界を描く上でのリアリティ。元ネイビーシールズで、製作総指揮を務めるジャレッド・ショウと、元陸軍レンジャーで製作総指揮を務めるマックス・アダムズが、アクションの監修を担当。さらに、元ネイビーシールズのレイ・メンドーサ（『ウォーフェア 戦地最前線』）をはじめとする退役軍人たちが脚本家、俳優、撮影現場の技術アドバイザー、監督として制作に参加している。
そしてレイフ・ヘイスティングス（トム・ホッパー）、ケイティ・ブラニク（コンスタンス・ウー）、モハメド・ファルーク（ダール・サリム）、ジュールズ・ランドリー（ルーク・ヘムズワース）ら人気キャラクターが再登場するほか、新たにフレディ・ストレイン役のガブリエル・ルナも参加。リースは、モスクワからラングレーにまで及び、自身の家族の過去にもつながる巨大な陰謀を暴いていく。
シーズン2にはこのほか、コスタ・ローニン、オルガ・キュリレンコ、ユル・ヴァスケス、マーティン・センズメアー、アーノルド・ヴォスルー、ジェレミー・ボブ、シラズ・ツァルファティら、国際色豊かなキャストが出演する。
Prime Originalドラマ『ターミナル・リスト』シーズン2は、Prime Videoにて10月21日より独占配信開始。