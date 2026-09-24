ノーラン監督『オデュッセイア』IMAX上映が好調をけん引 動員数＆興行収入が“異例”の前週比116％超え 国内興行収入が15億円を突破
クリストファー・ノーラン監督の新作映画『オデュッセイア』（9月11日公開）が、公開から13日時点で、国内興行収入が15億円を突破（動員：82万4936人／興収：15億6176万9520円）。累計25億円超えを射程圏内に捉えている。
【場面写真】美しく、力強く…夫不在の中で国を守り続ける王妃ペネロペを演じたアン・ハサウェイ
シルバーウィーク直前の平日においても、連日興行収入ランキングで1位を独占。勢いのまま突入したシルバーウィークの週末3日間（9月18日～9月20日）の興行収入では、全体の4位、洋画では1位となり、大型連休中の劇場を大きくけん引した。現在も興行収入ランキング、動員ランキングともに洋画1位を独占している。
本作の最大の魅力である長編映画史上初の全編IMAX撮影による圧倒的映像体験を求め、リピーターや映画ファンが劇場へ殺到。公開2週目でありながら、IMAX上映における動員数・興行収入ともに前週比116％超えという異例の数値を記録した。国内最大級の映画レビューサービス「Filmarks」では、4.3（5.0点満点中）という高得点を記録している。
ホメロスによる叙事詩を映像化した本作は、トロイア戦争を終えたオデュッセウス（マット・デイモン）が、愛する家族の待つ故郷を目指す10年にわたる旅を描く。行く手には神々の介入や怪物、荒れ狂う海など、幾多の試練が待ち受ける。
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