スピルバーグの手腕が光る『ディスクロージャー・デイ』カーアクションのメイキング映像解禁
スティーヴン・スピルバーグ監督最新作『ディスクロージャー・デイ』より、スピルバーグ自ら指導した型破りなカーアクションシーンの撮影裏に迫る、メイキング特別映像が解禁された。
【動画】実際のカースタントによって撮影！ 『ディスクロージャー・デイ』メイキング特別映像
巨匠スティーヴン・スピルバーグと、盟友デヴィッド・コープ（『ジュラシック・パーク』脚本）が再びタッグを組み、音楽は名匠ジョン・ウィリアムズが務める本作。人類を揺るがす未曾有の事態を描く壮大なスケールと、極限状態に置かれた人々のドラマが交錯する。主演のエミリー・ブラントとジョシュ・オコナーをはじめ、オスカー俳優コリン・ファース、イヴ・ヒューソン、コールマン・ドミンゴなど実力派キャスト陣が出演する。
このたび解禁されたのは、迫力満点のカーアクションシーンの撮影の裏側を捉えたメイキング特別映像。
謎の組織“ワーデックス”から機密情報を盗み出したサイバーセキュリティのエキスパート、ダニエル・ケルナー博士（ジョシュ・オコナー）が、ワーデックスの追撃から命からがら逃走を図るシーンの撮影風景が映し出される。
セーフハウスの屋内に突入した車が、そのまま建物を突き抜けて走り去るというこの型破りなアクションは、CGに頼ることなく、実際のカースタントによって撮影された。何度も木に衝突しながら車を走らせるという危険なシーンの撮影にあたり、スピルバーグがジョシュにアクションの流れを身振り手振りで熱血指導する姿も収められており、本作に懸ける並々ならぬ想いが垣間見える。
さらに、撮影を終えると、完璧な出来栄えにスピルバーグ自身も思わず両手を上げて大喜び。「最高だ！」と満面の笑みを浮かべ、周囲の人々とハイタッチする貴重な瞬間も収められている。巨匠自らが細部までこだわり抜いて生み出した、迫力のカーアクションの舞台裏に注目だ。
映画『ディスクロージャー・デイ』は、10月1日より全国公開。
【動画】実際のカースタントによって撮影！ 『ディスクロージャー・デイ』メイキング特別映像
巨匠スティーヴン・スピルバーグと、盟友デヴィッド・コープ（『ジュラシック・パーク』脚本）が再びタッグを組み、音楽は名匠ジョン・ウィリアムズが務める本作。人類を揺るがす未曾有の事態を描く壮大なスケールと、極限状態に置かれた人々のドラマが交錯する。主演のエミリー・ブラントとジョシュ・オコナーをはじめ、オスカー俳優コリン・ファース、イヴ・ヒューソン、コールマン・ドミンゴなど実力派キャスト陣が出演する。
謎の組織“ワーデックス”から機密情報を盗み出したサイバーセキュリティのエキスパート、ダニエル・ケルナー博士（ジョシュ・オコナー）が、ワーデックスの追撃から命からがら逃走を図るシーンの撮影風景が映し出される。
セーフハウスの屋内に突入した車が、そのまま建物を突き抜けて走り去るというこの型破りなアクションは、CGに頼ることなく、実際のカースタントによって撮影された。何度も木に衝突しながら車を走らせるという危険なシーンの撮影にあたり、スピルバーグがジョシュにアクションの流れを身振り手振りで熱血指導する姿も収められており、本作に懸ける並々ならぬ想いが垣間見える。
さらに、撮影を終えると、完璧な出来栄えにスピルバーグ自身も思わず両手を上げて大喜び。「最高だ！」と満面の笑みを浮かべ、周囲の人々とハイタッチする貴重な瞬間も収められている。巨匠自らが細部までこだわり抜いて生み出した、迫力のカーアクションの舞台裏に注目だ。
映画『ディスクロージャー・デイ』は、10月1日より全国公開。