〈ぐだぐだアジア大会のウラで北朝鮮〉「代表団2人が日本に亡命打診？」韓国誌の“特ダネ”の真偽は…日本政府は北朝鮮閣僚に接触試みるも失敗、金正恩氏は新型ミサイルをまた発射

愛知・名古屋アジア競技大会に参加するため来日中の北朝鮮代表団の2人が日本への亡命を打診していると、22日に韓国誌が特ダネとして報じた。だがそうした動きは実際にはないとの見方が強まっている。

【画像】北朝鮮選手団に“異例の制限”…日本政府が取った措置

一方、来日した北朝鮮の閣僚に日本政府関係者が接触を求めて拒否された。大会運営の不手際ばかりが注目されているが、会場は停滞する日朝関係の動きを探る場にもなっている。

アジア大会を舞台に動く「日朝関係」

問題の報道は韓国誌「月刊朝鮮」が22日午後４時すぎにサイトで公開したもの。代表団2人が北朝鮮に戻らないとの意思を明らかにしており、「２人は韓国ではなく日本への亡命を望み、現在その可能性を打診している」との内容だ。

そしてこの情報は「日本の僑胞（同胞）社会内部の日本情報機関協力者を通じ入手された」とも書かれている。全国紙国際部記者が背景を話す。

「『月刊朝鮮』は朝鮮メディア系列の朝鮮ニュースプレスが出す総合月刊誌で、韓国情報機関の国家情報院に取材パイプを持つとみられるため、北朝鮮関連の秘密情報の報道もある程度信頼できると見なされています。それだけに今回も日韓両政府の情報担当者やメディアの中で騒ぎになりました」（国際部記者）

記事にはほかにも目を引く記述があった。

「記事は最初『内閣情報調査室の情報筋によると』と書かれていました。こうした記事では情報源は特定されないようあいまいに書くことが鉄則で、これほどクリアに示されることは異例です。ところが公開数時間後にその部分が『日本情報機関関係者によると』と差し替えられました。この経緯は不明です」（韓国紙記者）



事実なら日朝関係に大きな影響を及ぼしかねない話だけに、日本の大手メディアも一斉に事実関係の確認を進めた。だが、一部海外メディアが月刊朝鮮をそのまま引用する記事を出したほかは、同様の内容を報じた日本メディアは24日になっても現れない。

「日本の当局は『そんな情報はない』と口をそろえて否定しており、真偽が疑わしいとの見方が強まっています」（国際部記者）というのだ。

さらに同記者は続ける。

「情報源と明記された『内閣情報調査室』は今年７月に国家情報局に改組されて今はありません。国家情報局にいる内調出身者から情報を聞いて書いた可能性もありますが、こんな重要な部分が間違っているので、基本的なチェックが行われていないことが疑われます。

また、北朝鮮選手団の一員が亡命前にそのような意思を在日朝鮮人社会の同胞に明らかにするのかという疑問もあります。もし亡命希望者が出ても、安全に保護されるまでは日本政府当局者が簡単に認めたり、メディアが報じたりすることは考えにくく、月刊朝鮮が書いたような動きがないとは断定できませんが、その場合は、同誌の報道が亡命希望者の安全を脅かしたとの批判を免れないでしょう」

北朝鮮体育相へのアポなし接触、選手団には新幹線制限

今回のアジア大会は、北朝鮮籍者の入国を原則禁止している日本政府がスポーツ交流を理由とした特例で、選手・役員ら約180人の代表団と金日国（キム・イルグク）体育相の入国を認めており、日本には膠着した日朝関係を打開する糸口を探したいのではないかとの見方もある。

実際、共同通信によれば、開会式のあった19日、名古屋市内の会場で、日本政府関係者が移動中の⾦体育相一行に声をかけ、「日朝の交流促進の意思」を伝えようとした。だが随行者が割って入り、金体育相は応えずにその場を離れたという。

この報道を聞いた日朝筋は「日本政府は事前の調整をまったくせずに近づいている。今、パイプが絶望的なほどないから折衝もできない。だからといって北朝鮮の閣僚にノーアポで近づいて相手にされるわけがない」と話し、水面下での接触がまったくないことが露呈したと指摘する。

さらに日朝筋は「北朝鮮選手団は滞在中、新幹線に乗ることを日本政府から“警備上の理由”を理由に制限されており、選手団関係者は『完全に差別的な処遇だ』と不満をあらわにしている」と話す。

対話の糸口を模索することと相反するようにも見え、日本政府の真意は分かりにくい。一方、今のところ、選手団を受け入れた在日本朝鮮人総連合会（朝鮮総連）も北朝鮮も、金体育相への事前調整のない接触や新幹線乗車問題を含め、公式には批判めいた表明はしていない。

日朝筋は「北朝鮮や総連は、米国に歩調をそろえる日本の対北朝鮮強硬姿勢や朝鮮学校の教育支援除外などを批判し撤回を求めているが、総連はそれ以外の問題では日本側とあつれきを生むのを避けようとする姿勢だ」と話し、北朝鮮本国が公然と問題視しないことについては総連も声を上げることはないと指摘する。

アジア大会の最中、新型ミサイル試験を参観した金正恩氏の狙い

今大会で北朝鮮は、ウエイトリフティング女子の選手が世界新記録で金メダルを取ったほか、男女のサッカーもベスト８に進出するなど有力競技では順当に力を見せており、大会運営や日本との関係を意識せず、競技に集中している気配だ。

一方で北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は20日、「ジュエ」とされる娘を伴ってミサイル２発が発射された実験を参観したと朝鮮中央通信が22日に報じた。

北朝鮮側は兵器の名称を明らかにしていないが、公開写真などから、極超音速滑空体を搭載した短距離弾道ミサイル『火星砲11マ1型』の改良型との分析が出ており、朝鮮中央通信は「成功」と報道。

金正恩氏は「この試験は疑う余地もない先端国防技術力の誇示だ。軍事的側面でそのような（技術の）更新が何を意味するかは、説明せずとも敵の方がよく分かるはずだ。敵にはこの現実が不治の頭痛（のタネ）になる」と意義を強調した。

「問題は北朝鮮メディアが公開した写真です。金総書記父娘の前にあるモニターには地図とミサイルの航跡らしい線が映り、飛距離らしい『距離908.2キロ』との文字も見えます。ただし、これは北朝鮮側が公開した画面上の数値で、北朝鮮から韓国へ撃つには不必要に長い飛距離です。防衛省は2発の飛距離をそれぞれ約440キロ、約590キロと推定しています。日本を射程に含むミサイルの改良に成功したと見せつける狙いで写真を公開したとみられています」（日韓筋）

真偽不明の亡命説が流れるほど日本を訪れた選手団が注目を浴びている間も、北東アジアの緊張は高まり続けている。

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班