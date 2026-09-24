“大阪”青春純情ラブコメ『赤灯えれじい』追加キャストに島田珠代、西川のりお、紅しょうが・稲田美紀ら決定
黒崎煌代と鳴海唯がダブル主演し、10月8日スタートするドラマ『赤灯えれじい』（テレビ東京ほか／毎週木曜24時）の追加キャストとして、島田珠代、西川のりおらの出演が発表された。
【写真】『赤灯えれじい』1話より場面カットが多数解禁
本作は、2003年に第48回ちばてつや賞ヤング部門大賞を受賞した、きらたかしによる同名漫画を実写ドラマ化する、“大阪”青春純情ラブコメディー。根っからのヘタレ男・柳川智史（サトシ）役を黒崎煌代、金髪のヤンキー女・秋山智子（チーコ）役を鳴海唯が演じる。
実家暮らしで自堕落な日々を送る無職のヘタレ男・サトシ（黒崎煌代） 。地元の不良に金をせびられる情けない毎日を過ごしていたサトシは交通誘導のバイトを始める。理不尽な運転手たちに怒鳴られながら赤灯を振る現場で出会ったのは、気の強すぎるヤンキー女・チーコ（鳴海唯）だった。チーコの迫力に圧倒されるサトシだったが、酔っ払いに絡まれた彼女をかばったことで見直され、ひょんなことからチーコの家に行くことに…。
追加キャストとして、運送会社で働く強烈キャラの長距離トラックドライバー・玉代役に、吉本新喜劇座員の島田珠代。サトシが迷い込む店のミステリアスなキャバクラ嬢・マキ役に山下リオ。失踪中のチーコの父親・秋山陽三役に三浦誠己。WEB制作会社の社員・長野役にお笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀。同じく社員・久保役に内海誠子。WEB制作会社の社長・中園役にお笑いコンビ・隣人の橋本市民球場。そして、ラブホテル社長役を西川のりおが務める。
ドラマ『赤灯えれじい』は、テレビ東京、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送にて10月8日より毎週木曜24時、BSテレ東にて10月13日より毎週火曜24時放送。
【写真】『赤灯えれじい』1話より場面カットが多数解禁
本作は、2003年に第48回ちばてつや賞ヤング部門大賞を受賞した、きらたかしによる同名漫画を実写ドラマ化する、“大阪”青春純情ラブコメディー。根っからのヘタレ男・柳川智史（サトシ）役を黒崎煌代、金髪のヤンキー女・秋山智子（チーコ）役を鳴海唯が演じる。
追加キャストとして、運送会社で働く強烈キャラの長距離トラックドライバー・玉代役に、吉本新喜劇座員の島田珠代。サトシが迷い込む店のミステリアスなキャバクラ嬢・マキ役に山下リオ。失踪中のチーコの父親・秋山陽三役に三浦誠己。WEB制作会社の社員・長野役にお笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀。同じく社員・久保役に内海誠子。WEB制作会社の社長・中園役にお笑いコンビ・隣人の橋本市民球場。そして、ラブホテル社長役を西川のりおが務める。
ドラマ『赤灯えれじい』は、テレビ東京、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送にて10月8日より毎週木曜24時、BSテレ東にて10月13日より毎週火曜24時放送。