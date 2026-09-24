〈VRセックスの現在地〉“男の娘”“獣人”“巨人”ともできる？ バーチャルで生まれる新たな恋、「リアルで会ったら恋人になった」の声も

世界で初めて、バーチャル風俗嬢とのバーチャルセックスの様子を生配信した「バーチャル美少女ねむ」さん。“男の娘”や“獣人”“巨人”など、多種多様なスタッフが在籍するVR風俗店の実態や、サービス終了の背景、さらにVR空間で生まれる新たな“恋愛のカタチ”について話を聞いた。〈前後編の後編〉

【画像】VR風俗店で働く“男の娘”と、バーチャル美少女ねむのツーショット

「バーチャル美少女ねむ」誕生秘話

──「バーチャル美少女ねむ」が誕生したきっかけを教えてください。

バーチャル美少女ねむ（以下、同） 2017年当時、バーチャルYouTuberの草分け・キズナアイちゃんが有名になり始めていたころで、それを見て「新しいなぁ」と思ったんです。当時はまだ一般的ではなかったですが、「いつか普通の人でもバーチャルで生活する時代がくるかも」と思って、配信を始めたのがきっかけでした。

──「ねむ」という存在が生まれたことで、リアルの生活にはどんな変化がありましたか？

単純に、いろんな世界を持てたことですね。メタバースの世界に行くなら「現実とまったく違う自分だったら面白い」と思って、美少女の姿で活動を始めたんです。そしたら、すごく面白くて。

ファンの方が楽曲を提供してくれてCDを出したり、ライブに呼ばれて「かわいい！」って歓声を浴びながら踊ったり。どれも現実の姿では体験できないことなんですよね。新しい自分を発見できた気がしますし、より生き生きと生きられるようになりました。

──羨ましい！ 私もやってみたくなりました。

アバターの姿だからこそ、気兼ねなく本音を言えて、人間関係も構築されていく。「現実のときより、自分を出せてるじゃん」と感じる人も多いんです。それって、“魂の姿”そのものなんです。

──逆に、VRに慣れすぎたことで、リアルの生活に支障をきたしたことはありますか？

いくらでもありますよ（笑）。寝不足、運動不足、ビールジョッキを空中に置きたくなっちゃう。主にこの３つですよね。ほかにも、瞬間移動に慣れすぎて、現実で電車に乗って移動するのが馬鹿らしく感じるとか。「現実って、いろんなものにとらわれていたんだな」と、人類はこれから気づき始めると思います（笑）。

VR風俗は“特殊性癖”に需要あり？

──ねむさんが実際に体験した「バーチャル風俗」ですが、そもそもどういう方々に需要があるのでしょうか？

一般の方では、現実の風俗に行くのが恥ずかしい人や、衛生面を気にする方。女性の方では、「現実の女風（女性向け風俗）はハードルが高い」という理由で利用される方もいます。あとは、現実では対応しないような性癖に応えられるという需要もあります。

──現実では対応できない性癖とは……？

例えば、風俗嬢のスタッフには「あんり」くんという、現実では女性だけど、VR上では可愛らしい“男の娘”として活動している人がいたんですけど、現実では身体をそこまで自由に変えるのは難しいですよね。

ほかにも、耳や尻尾が生えている“獣人”や、めちゃくちゃ大きい“巨人”の男性、逆に“小人”の女性など、そういう人としたいという性癖にも対応できます。

──そうした性癖に対応できるスタッフがそろっているんですか？

もちろん！ “男の娘”も“獣人”もいますよ。

──現実の世界には性的行為をめぐる法律があります。一方、VR空間では、利用者同士の性的な行為についてどのようなルールがあるのでしょうか？

実は、VR世界にもルールがあるんです。サービスによりますが、「公共の場で性的行為はしてはいけません」「ポルノ配信を行ってはいけません」といった規約があって、それをするとアカウントが凍結されてしまう。だから、決して無法地帯というわけではないんです。そういう行為をする場合は基本的には個室エリアで行います。

──それは知らなかったです。

正直、現実よりはるかに安全だと思います。規約もありますが、万が一そういう目に遭ったときは、VRゴーグルを脱げばいいんですよ。「この人は苦手だな」と思ったら、ブロックやミュートをして、相手の存在を見えなくしたり、声を聞けなくしたりすることもできる。個人を守るための手段や仕組みが、バーチャルにはたくさんあるんです。

「バ美肉」同士のカップルがリアルで対面した結果…

──一方、VR風俗店「Ｘ-Oasis（クロスオアシス）」は、2025年1月にサービスを終了しています。運営会社は、経営面のノウハウや体制不足などをサービス終了の理由として挙げていますが、どう受け止めていますか？

たいへん残念ですが、簡易的なスマホVRでサービスを行っていたんですが、それでもハードルは高かったんだと思います。ゴーグルをつけてセックスする状態で、臨場感や快感を感じられる人類が、まだそんなにいなかったという点に尽きると思います。

──ねむさんが提唱する2021年の「バーチャルセックス元年」から今年で５年経ちましたが、何が一番変化したのでしょうか？

2021年はVR住人が爆発的に増えて、仮想世界の日常の中でバーチャルセックスに触れる機会のあった人も増えたと思います。そこから５年間で、アバターの姿でのアダルトな活動を合法的に収益化するプラットフォームが作られたことで、配信などで収入源や生業にする人も生まれました。一般の方の目に付く機会も少しずつ増えていると思います。

──AIやVRが急速に進化していく中で、「恋愛」や「セックス」の境界線はどう変わっていくと思いますか？

シンプルに、ハードルは下がっていくと思います。AIの力を借りることで、自分専用のアバターも簡単に作れるようになる。そうなれば、仮想世界が私たちの生きていく世界になっていくと思います。

──近年では、AIを恋愛や結婚の相手として選ぶ方もいますが、今後はVR空間でもそうした関係が増えていくと思いますか？

私は、AIが発展すると、むしろ人間同士のコミュニケーションの価値がより一層高まると思っています。だからAI自体を恋愛の対象にするというよりは、AI技術を使ってもう一人の自分を作るハードルをいかに下げるか、みたいな方向だと思います。

私の関心は、複数の自分を生きることが当たり前になったときに、それぞれの人間関係をどう切り替えるか。私の知り合いの夫婦で、VR空間だったら「相手が誰と交際してもOK」という方がいます。その一方で、「VR空間でも、他の人との交際は浮気」と認定する人もいる。人それぞれですよね。

──そうですね。

私が最近、面白いなと思ったのは、「バ美肉」（現実が男性、VRでは女性）同士のカップルがいて、現実では「夢が壊れる」という理由で会わないと決めていたんですが、何かの機会に直接会ってしまったらしいんです。

現実での見た目は、お互いに好きなタイプではなかったけど、話をしているうちに好意を抱くようになって、現実でも恋人同士になり、同棲を始めたらしいです。2人とも、もともと同性愛者だった訳ではありません。

──それは驚きですね。

そういう事例は複数あるんです。人間って実は、自分や相手の肉体や見た目に左右されているだけで、魂レベルで相性が良ければ、本来はそういう関係になれるんじゃないかなって思うんです。

──もしかしたら、その「バ美肉」同士のカップルも、現実だけで出会っていたら、カップルになっていなかったかもしれませんね。

難しいでしょうね。相手の見た目も性別も一切関係ないコミュニケーションができるって、実はものすごく可能性があることなんじゃないかなって思います。

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取材・文／木下未希