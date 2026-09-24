オーストラリアのアルバニージー首相は23日、アメリカのオープンAIが開発したAIモデルが、政府機関のサイトに不正に侵入したと発表しました。

ロイター通信によりますと、オーストラリアのアルバニージー首相は23日、アメリカのオープンAIが開発したAIモデルが6月に、政府が運営する国民健康保険に関する統計データを扱うサイトに侵入し、データに不正にアクセスしたと明らかにしました。

アルバニージー首相は、「ネットワーク全体への侵害は確認されていない」とした上で、オープンAIのサム・アルトマンCEOに強い懸念を示し、報告が遅れたことに対する失望を表明しました。

一方、オープンAI側は、「AIモデルが検索する際にオーストラリア政府の複数のウェブサイトやサービスに関連する活動が確認された。当社が意図していない行動をとった」などと説明しています。