“日本一強い女子アナ”堀江聖夏、フェミニンな衣装も“鍛え抜かれた部位”にドキッ！
フリーアナウンサーの堀江聖夏が22日までにInstagramを更新。大胆に背中の開いたワンピース姿を披露すると、ファンから「ドキドキ」「すごく綺麗」といった声が集まった。
【写真】堀江聖夏、フェミニンな衣装も背中でびっくり！
堀江が「背中、鍛えてます！バックスタイル」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、背中が開いたブルーのワンピースを着てカメラを振り返る様子や正面を向いてポーズを決める姿が収められている。
美背中をあらわにしたバックショットに、ファンからは「背中、美しいです」「ドキドキのバックショットです」「さすがです！押忍！」「背中もすごく綺麗」などの反響が寄せられている。
■堀江聖夏（ほりえ みな）
1993年7月14日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。「日本一、強いアナウンサー」という肩書きをもっており、空手黒帯を取得している。インスタグラムに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は30万以上の「いいね！」を記録。
引用：「堀江聖夏」Instagram（＠mina_horie）
【写真】堀江聖夏、フェミニンな衣装も背中でびっくり！
堀江が「背中、鍛えてます！バックスタイル」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、背中が開いたブルーのワンピースを着てカメラを振り返る様子や正面を向いてポーズを決める姿が収められている。
■堀江聖夏（ほりえ みな）
1993年7月14日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。「日本一、強いアナウンサー」という肩書きをもっており、空手黒帯を取得している。インスタグラムに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は30万以上の「いいね！」を記録。
引用：「堀江聖夏」Instagram（＠mina_horie）