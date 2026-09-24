国賓として11年ぶりにホワイトハウスを訪れる中国の習近平国家主席が、アメリカに到着しました。24日には貿易摩擦やAIなどが焦点となる米中首脳会談が行われます。ワシントンから中継でお伝えします。

中間選挙を控えるトランプ大統領は、中国との会談で経済的な成果を得て、有権者にアピールしたい考えです。

習主席は日本時間24日午前7時ごろ、ワシントン近郊の空軍基地に降り立ち、トランプ大統領とメラニア夫人が出迎えました。大統領が自ら到着を出迎えるのは、極めて異例のことです。

トランプ大統領

「お迎えできて良かった。感謝されたと思う。本当に素晴らしい人たちだ」

トランプ大統領は、24日の首脳会談では、多くの話題について協議するつもりで「全て順調に進んでいる」と述べました。

焦点となっていた、11月10日に期限を迎える米中貿易摩擦の「休戦」の扱いについては、習主席の到着直後にベッセント財務長官がFOXニュースで「来年の1月10日まで延長することで合意した」と明らかにしています。

首脳会談ではこのほか、米中が覇権争いを続けているAIの管理方法や 中国 が反発している アメリカ の台湾への武器売却も焦点となる見通しですが、 アメリカ 側は、米中関係の更なる安定化を最優先するものとみられます。