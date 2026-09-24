トランプ大統領が異例の出迎え…習主席、アメリカ到着 米中貿易摩擦の“休戦”ベッセント財務長官「来年1月まで延長で合意」
国賓として11年ぶりにホワイトハウスを訪れる中国の習近平国家主席が、アメリカに到着しました。24日には貿易摩擦やAIなどが焦点となる米中首脳会談が行われます。ワシントンから中継でお伝えします。
中間選挙を控えるトランプ大統領は、中国との会談で経済的な成果を得て、有権者にアピールしたい考えです。
習主席は日本時間24日午前7時ごろ、ワシントン近郊の空軍基地に降り立ち、トランプ大統領とメラニア夫人が出迎えました。大統領が自ら到着を出迎えるのは、極めて異例のことです。
トランプ大統領
「お迎えできて良かった。感謝されたと思う。本当に素晴らしい人たちだ」
トランプ大統領は、24日の首脳会談では、多くの話題について協議するつもりで「全て順調に進んでいる」と述べました。
焦点となっていた、11月10日に期限を迎える米中貿易摩擦の「休戦」の扱いについては、習主席の到着直後にベッセント財務長官がFOXニュースで「来年の1月10日まで延長することで合意した」と明らかにしています。首脳会談ではこのほか、米中が覇権争いを続けているAIの管理方法や中国が反発しているアメリカの台湾への武器売却も焦点となる見通しですが、アメリカ側は、米中関係の更なる安定化を最優先するものとみられます。