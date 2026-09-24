今季からMリーガー美女、ビジュ強すぎっ！ 2ショットに反響
タレントでプロ雀士、今季からは麻雀のプロリーグ「Mリーグ」セガサミーフェニックスに所属する佐野ひなこが23日、自身のInstagramを更新。前日の対局を振り返りつつ、同じタレントで「Mリーグ」で活躍する美女との2ショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】佐野ひなこと中田花奈、Mリーガー美女競演！
佐野は2024年1月、麻雀好きが高じて最高位戦日本プロ麻雀協会のプロテストを受けて女流合格（のちに正規合格）し、プロデビュー。さらに「Mリーグ06‐07」ドラフトではフェニックスから指名を受けて、Mリーガーとなった。
そんな佐野は、22日の第2試合、Mリーグデビュー2戦目で対戦したBEAST Xの中田花奈（日本プロ麻雀連盟）との2ショットを公開。「勝ち頭のかなりん！トップ笑顔が眩しい」と称えつつ、自身が4着に終わった対局を振り返る。最後は「次に繋げたいです。練習しっかりします」「とっても悔しい！」と悔しさをにじませた。
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これまでMリーグでは2戦に出場し、まだトップが獲れていない佐野に対しては、「勝負の世界ですから、次回に勝ったらいいじゃないですか」といった励ましの声のほか、タレントでありMリーガーでもある2人の姿に「いいツーショット」「素晴らしい写真だ」「また2人の同卓見たい！」「めっちゃ可愛すぎるツーショット」といった反響も寄せられている。
引用：「佐野ひなこ」Instagram（＠hinako_sano）
【写真】佐野ひなこと中田花奈、Mリーガー美女競演！
佐野は2024年1月、麻雀好きが高じて最高位戦日本プロ麻雀協会のプロテストを受けて女流合格（のちに正規合格）し、プロデビュー。さらに「Mリーグ06‐07」ドラフトではフェニックスから指名を受けて、Mリーガーとなった。
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これまでMリーグでは2戦に出場し、まだトップが獲れていない佐野に対しては、「勝負の世界ですから、次回に勝ったらいいじゃないですか」といった励ましの声のほか、タレントでありMリーガーでもある2人の姿に「いいツーショット」「素晴らしい写真だ」「また2人の同卓見たい！」「めっちゃ可愛すぎるツーショット」といった反響も寄せられている。
引用：「佐野ひなこ」Instagram（＠hinako_sano）