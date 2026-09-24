元TBS美女アナ「美しすぎて直視できなかった」共演した美女を明かす「ドキドキしてました」
フリーアナウンサーの山本里菜が23日にInstagramを更新。ノースリーブワンピのオフショットを公開しつつ、美しすぎて直視できなかった共演女優を明らかにした。
【写真】山本里菜が「美しすぎて直視できなかった」美女
投稿の中で山本は『愛のハイエナ6』（ABEMA）にゲスト出演したことを明かしつつ、自身のオフショットを公開。複数公開されている写真には、衣装のノースリーブワンピースを着てカメラに微笑みかける姿が収められている。
投稿の中で山本は「同じゲストの雛形あきこさんは美しすぎて直視できなかったです」とつづり「綺麗だったなぁ、、、ドキドキしてました」とコメントしている。
■山本里菜（やまもと りな）
1994年6月22日生まれ。千葉県生まれ。大学在学中からフリーアナウンサーとして活動。卒業後、TBSにアナウンサーとして入社。2023年10月にTBSを退社し、以降フリーアナウンサーとして活動。私生活では、2022年3月にはかねてより交際していた一般男性と結婚していたが、2026年8月に離婚を発表した。
引用：「山本里菜」Instagram（@rinayamamoto_0622）
【写真】山本里菜が「美しすぎて直視できなかった」美女
投稿の中で山本は『愛のハイエナ6』（ABEMA）にゲスト出演したことを明かしつつ、自身のオフショットを公開。複数公開されている写真には、衣装のノースリーブワンピースを着てカメラに微笑みかける姿が収められている。
■山本里菜（やまもと りな）
1994年6月22日生まれ。千葉県生まれ。大学在学中からフリーアナウンサーとして活動。卒業後、TBSにアナウンサーとして入社。2023年10月にTBSを退社し、以降フリーアナウンサーとして活動。私生活では、2022年3月にはかねてより交際していた一般男性と結婚していたが、2026年8月に離婚を発表した。
引用：「山本里菜」Instagram（@rinayamamoto_0622）