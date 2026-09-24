80年代の人気ホラーコメディ映画『グレムリン』の待望となる第3作『グレムリン3（原題：Gremlins 3）』より初のティザー映像が公開された。あわせて米国公開が、2027年11月19日から2028年10月6日に延期されたことが分かった。約11カ月の後ろ倒しとなる。

10.6.28. Only In Theaters. - Warner Bros. (@warnerbros)

米ワーナー・ブラザースがで初となる動画を公開。リュックの中に隠れたギズモが外を覗いている。映像では「10.6.28. Only In Theaters.」との公開日も告知。当初の予定から延期となる理由は不明だ。

正式タイトル未発表の本作は、1984年の第1作『グレムリン』で脚本を手がけたクリス・コロンバスが監督・製作を担当し、スティーブン・スピルバーグが製作総指揮として復帰する。

米によると、脚本の現行稿はハンナ・マークスが執筆。コロンバスと『ファイナル・デッドブラッド』（2025）のザック・リポフスキー＆アダム・B・スタインによる初期稿をもとにしている。ストーリーやキャストは現時点で明かされていない。

劇場用映画としては、ジョー・ダンテ監督による『グレムリン2 新・種・誕・生』（1990）以来の新作となる。予定通り公開されれば、前作から約38年ぶりのスクリーン復帰となる。

『グレムリン』第3作は2028年10月6日、米国公開予定。日本公開情報は未定。

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