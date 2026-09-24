青き閃光に呑み込まれたゴジラがカッコいい！ 山崎貴監督『ゴジラ-0.0』IMAX版ポスター解禁
11月3日公開予定の山崎貴監督最新作『ゴジラ‐0.0』より、IMAX版ポスターが解禁。さらに、公開初日0時より全国のIMAX劇場31館にて最速上映の実施も決まった。
【動画】本編映像満載の『ゴジラ-0.0』最新予告映像
2023年に総勢わずか35人という少数精鋭のVFXの職人たちが作り上げた圧倒的な映像で、第96回アカデミー賞視覚効果賞を受賞し、世界中を震撼させた前作『ゴジラ‐1.0』。快挙を成し遂げた制作陣が、さらなる進化を遂げて帰ってくる。
この度、IMAX版ポスタービジュアルが解禁し、公開初日11月3日0時より全国のIMAX劇場31館にて最速上映の実施が決まった。邦画史上初となるFilmed for IMAXで描かれる本作。今月8日に公開された予告映像のラストで落下するゴジラの姿が明かされ、わずか1週間で日本版・海外版合わせて1400万回再生を突破。その圧巻の映像は驚異的なスピードで広がり、世界中に大きな激震を起こしている。
そんな衝撃的なラストカットを思わせるビジュアルが、IMAX版ポスタービジュアルとして到着。咆哮すら呑み込む青い閃光に包まれ、地上へと墜ちていくゴジラの姿を捉え、規格外の脅威と絶望の到来を予感させる、思わず息を呑む仕上がりに。さらに、IMAXロゴの【A】部分がゴジラ仕様へと変貌を遂げ、細部までこだわり抜かれたファン必見のビジュアルとなっている。
最速上映のチケットは、10月3日0時より、各劇場公式サイトにて販売を開始。詳細は、本作公式HPにて確認可能だ。
映画『ゴジラ‐0.0』は、11月3日公開。
【動画】本編映像満載の『ゴジラ-0.0』最新予告映像
2023年に総勢わずか35人という少数精鋭のVFXの職人たちが作り上げた圧倒的な映像で、第96回アカデミー賞視覚効果賞を受賞し、世界中を震撼させた前作『ゴジラ‐1.0』。快挙を成し遂げた制作陣が、さらなる進化を遂げて帰ってくる。
そんな衝撃的なラストカットを思わせるビジュアルが、IMAX版ポスタービジュアルとして到着。咆哮すら呑み込む青い閃光に包まれ、地上へと墜ちていくゴジラの姿を捉え、規格外の脅威と絶望の到来を予感させる、思わず息を呑む仕上がりに。さらに、IMAXロゴの【A】部分がゴジラ仕様へと変貌を遂げ、細部までこだわり抜かれたファン必見のビジュアルとなっている。
最速上映のチケットは、10月3日0時より、各劇場公式サイトにて販売を開始。詳細は、本作公式HPにて確認可能だ。
映画『ゴジラ‐0.0』は、11月3日公開。