『ゴジラ-0.0』公開初日0時から全国31館で最速上映 “墜ちるゴジラ”描くIMAX版ポスター公開
『ゴジラ-1.0』（2023年）の山崎貴監督による新作映画『ゴジラ-0.0（ゴジラマイナスゼロ）』が、公開初日の11月3日午前0時から、全国31館のIMAX劇場で最速上映されることが決定した。あわせて、青い閃光に包まれながら地上へ墜ちていくゴジラを描いたIMAX版ポスタービジュアルが公開された。
【動画】撮影の舞台裏を捉えた貴重なメイキング映像が到着
最速上映は、11月3日午前0時から実施。チケットは10月3日午前0時より、各劇場の公式サイトで販売を開始する。一部劇場では会員向けの先行販売などにより、販売スケジュールが異なる場合がある。
本作は、日本製作の実写版「ゴジラ」シリーズ31作目にあたり、邦画として初めて「Filmed for IMAX」で製作された。IMAX独自の画像処理や音響設計を制作段階から採り入れ、巨大なゴジラの姿と、その脅威に立ち向かう人々を描き出す。
公開されたポスターには、「ゴジラが、墜ちる--。」というコピーとともに、咆哮さえもかき消すような青い光にのみ込まれ、頭部から落下するゴジラの姿が描かれている。「IMAX」のロゴの「A」の部分がゴジラを思わせる形になっている点にも注目だ。
落下するゴジラは、9月8日に公開された予告映像のラストにも登場。同映像は、日本版と海外版を合わせ、公開から1週間で1400万回再生を突破する反響があった。
日本で公開後、11月6日に北米で公開。同じ週に、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アジア、中東、オーストラリア、ニュージーランドでも順次公開される。
前作『ゴジラ-1.0』は各配信プラットフォームで配信中。
【動画】撮影の舞台裏を捉えた貴重なメイキング映像が到着
最速上映は、11月3日午前0時から実施。チケットは10月3日午前0時より、各劇場の公式サイトで販売を開始する。一部劇場では会員向けの先行販売などにより、販売スケジュールが異なる場合がある。
公開されたポスターには、「ゴジラが、墜ちる--。」というコピーとともに、咆哮さえもかき消すような青い光にのみ込まれ、頭部から落下するゴジラの姿が描かれている。「IMAX」のロゴの「A」の部分がゴジラを思わせる形になっている点にも注目だ。
落下するゴジラは、9月8日に公開された予告映像のラストにも登場。同映像は、日本版と海外版を合わせ、公開から1週間で1400万回再生を突破する反響があった。
日本で公開後、11月6日に北米で公開。同じ週に、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アジア、中東、オーストラリア、ニュージーランドでも順次公開される。
前作『ゴジラ-1.0』は各配信プラットフォームで配信中。