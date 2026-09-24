【第39回東京国際映画祭】審査委員長はロルフ・デ・ヒーア監督 『悪い子バビー』などで国際的評価
10月26日から11月4日まで都内で開催される「第39回東京国際映画祭」のコンペティション部門で、オーストラリアのロルフ・デ・ヒーア監督が審査委員長を務めることが発表された。
【動画】【第39回東京国際映画祭】予告編
デ・ヒーア監督は、オーストラリア・タスマニアを拠点に、映画監督、脚本家、プロデューサーとして40年以上にわたり活動してきた。『悪い子バビー』（1993年）がベネチア国際映画祭で審査員特別賞と国際映画批評家連盟賞を受賞。これまでに4作品がカンヌ国際映画祭のオフィシャルセレクションに選ばれ、『十艘のカヌー』（2006年）では「ある視点」部門審査員特別賞に輝いた。
多彩なジャンルを通して人間や社会を見つめ、独自の映画表現を追求してきたデ・ヒーア監督。今回の就任にあたり、「東京国際映画祭に参加できることは、私たち映画に携わる者にとって光栄なことです。映画監督である私にとっては、ひときわ特別な機会です」などとコメントを寄せた（コメント全文は下段に掲載）。
東京国際映画祭フェスティバル・ディレクターの久松猛朗氏は、「独自の視点と揺るぎない映画作家精神で、長年にわたり世界の映画に新たな可能性を切り拓いてきた」とデ・ヒーア監督を紹介。「その豊かな経験と深い洞察によって、多彩な作品が集う今年のコンペティションに新たな対話と発見が生まれることを期待しています」とコメントしている。
同映画祭は、日比谷・有楽町・丸の内・銀座エリアの各施設で上映などが行われる。
■ロルフ・デ・ヒーア監督のコメント
東京国際映画祭に参加できることは、私たち映画に携わる者にとって光栄なことです。映画監督である私にとっては、ひときわ特別な機会です。
映画をつくればつくるほど、映画を観る機会は減ってしまいます。ましてや、大きなスクリーンで観るとなれば、なおのこと。ところが今回は、審査委員の一員として、少なくとも15本の映画を観て、ほかの映画人たちと語り合うという務めが、責務があるのです！
しかも、ただの15本ではありません。世界中の素晴らしい映画人たちが手がけた作品の中から選ばれた、コンペティション部門の15本です！そして、その舞台は、世界屈指の豊かな映画文化が息づく街、東京。これ以上の幸せがあるでしょうか？
【動画】【第39回東京国際映画祭】予告編
デ・ヒーア監督は、オーストラリア・タスマニアを拠点に、映画監督、脚本家、プロデューサーとして40年以上にわたり活動してきた。『悪い子バビー』（1993年）がベネチア国際映画祭で審査員特別賞と国際映画批評家連盟賞を受賞。これまでに4作品がカンヌ国際映画祭のオフィシャルセレクションに選ばれ、『十艘のカヌー』（2006年）では「ある視点」部門審査員特別賞に輝いた。
東京国際映画祭フェスティバル・ディレクターの久松猛朗氏は、「独自の視点と揺るぎない映画作家精神で、長年にわたり世界の映画に新たな可能性を切り拓いてきた」とデ・ヒーア監督を紹介。「その豊かな経験と深い洞察によって、多彩な作品が集う今年のコンペティションに新たな対話と発見が生まれることを期待しています」とコメントしている。
同映画祭は、日比谷・有楽町・丸の内・銀座エリアの各施設で上映などが行われる。
■ロルフ・デ・ヒーア監督のコメント
東京国際映画祭に参加できることは、私たち映画に携わる者にとって光栄なことです。映画監督である私にとっては、ひときわ特別な機会です。
映画をつくればつくるほど、映画を観る機会は減ってしまいます。ましてや、大きなスクリーンで観るとなれば、なおのこと。ところが今回は、審査委員の一員として、少なくとも15本の映画を観て、ほかの映画人たちと語り合うという務めが、責務があるのです！
しかも、ただの15本ではありません。世界中の素晴らしい映画人たちが手がけた作品の中から選ばれた、コンペティション部門の15本です！そして、その舞台は、世界屈指の豊かな映画文化が息づく街、東京。これ以上の幸せがあるでしょうか？