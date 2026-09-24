明日の『風、薫る』最終回 “りん”見上愛、執筆した看護の実用書が発売日を迎える
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の最終週「道標（みちしるべ）」（最終回／第130回）が9月25日に放送される。
【写真】シマケン（佐野晶哉）と虎太郎（小林虎之介）『風、薫る』最終回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■最終回あらすじ
月日は流れ、りんが執筆した看護の実用書の発売日を迎えた。出版祝いに、多江（生田絵梨花）が恵風看護婦会を訪ねてくる。一方、田之上屋に向かおうとしていたシマケン（佐野晶哉）は道中である親子に出会う…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。
【写真】シマケン（佐野晶哉）と虎太郎（小林虎之介）『風、薫る』最終回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■最終回あらすじ
月日は流れ、りんが執筆した看護の実用書の発売日を迎えた。出版祝いに、多江（生田絵梨花）が恵風看護婦会を訪ねてくる。一方、田之上屋に向かおうとしていたシマケン（佐野晶哉）は道中である親子に出会う…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。