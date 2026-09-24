国賓として11年ぶりにホワイトハウスを訪れる中国の習近平国家主席が、アメリカに到着しました。ワシントンから中継です。

習主席は、今からおよそ1時間前に、こちらの道路を通ってワシントン市内のホテルに入りました。ホテル周辺を広く取り囲むようにバリケードが設置されていて、厳重な警備態勢が敷かれています。

習主席は日本時間の24日午前7時ごろ、ワシントン近郊のアンドルーズ空軍基地に降り立ちました。

トランプ大統領とメラニア夫人が空軍基地で出迎え、談笑を交わす様子も見られました。

その後、両国の国歌が流され、上空を爆撃機が飛行しました。

あす（現地時間）24日にはホワイトハウスで歓迎式典が行われた後、注目の米中首脳会談が行われます。

11月10日に期限を迎える米中の貿易摩擦の「休戦」の扱いが焦点となっていましたが、ベッセント財務長官は先ほど、FOXニュースに出演し、「来年の1月10日まで延長することで合意した」と明らかにしました。

また、アメリカの農産物の購入拡大や、金融サービスの取引などでも更なる発表がある可能性を示唆していて、すでに成果が出ているとアピールしています。

首脳会談ではこのほか、米中が覇権争いを続けているAIの管理方法やアメリカによる台湾への武器売却も焦点となる見通しです。