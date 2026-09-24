林遣都×上白石萌音、映画『モネ 時の海を渡った絵』来年10.15公開決定 『カムカムエヴリバディ』製作陣が贈る希望の物語
主演・林遣都、共演・上白石萌音の映画『モネ 時の海を渡った絵』が2027年10月15日に公開決定。あわせて林と上白石のコメントも到着した。
【写真】主人公・園部龍を演じる林遣都の場面カット
本作は、安達もじり監督ら『カムカムエヴリバディ』製作陣が贈る、夢が夢を繋いでいく希望の物語。
世界中で愛され続ける画家、クロード・モネ。2016年、所在不明だった1枚の絵がフランスで発見され大きな話題を呼んだ。それは実業家・松方幸次郎がモネから譲り受けた《睡蓮》連作中の1枚だった。何故モネは松方に絵を託したのか？ 何故絵は消えてしまったのか？ そこには幻の絵画が辿った数奇な運命と、それをめぐる人たちの奇跡のドラマがあった。
東映と神戸を拠点とする新規気鋭の映像制作会社ミナトスタジオ、今年創立130周年を迎える川崎重工がタッグを組んだ本作。国立西洋美術館のルーツとなった「松方コレクション」の知られざるエピソードをもとに、川崎重工初代社長の松方幸次郎、そしてクロード・モネの時代から今を生きる若者の「夢」へと繋がる物語を描く。また、本作は川崎重工が創立130周年を記念として特別協賛をしており、ロケ地として川崎重工神戸工場の協力による撮影も実現している。
監督の安達もじりをはじめ、放送終了後も心に残るドラマとして人々の記憶に残り続けるNHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』（2021）のスタッフ達が集結。脚本は『舞い上がれ！』（2022）の桑原亮子が手掛け、確かな手腕でその時代、そこに生きる人々の心を見つめ、繊細な人間模様を紡いでいく。
主人公の造船所で働く青年、園部龍（そのべ りゅう）に『おっさんずラブ』シリーズや『ガス人間』（2026）など、幅広い役柄をこなし、『べっぴんさん』（2016）で安達監督とも馴染みのある実力派俳優、林遣都が抜てき。
園部と出会い、少しずつ心を通わせていくヒロイン、杉山華子（すぎやま はなこ）には、国立西洋美術館で2025年に開催された「オルセー美術館所蔵 印象派-室内をめぐる物語」でアンバサダーを務め、『カムカムエヴリバディ』での熱演が記憶に新しい上白石萌音がキャスティングされ、キャスト、スタッフともに信頼関係が盤石なチームが結成された。
さらに、林＆上白石からのコメントも到着。林は「台本を読んで、想いを“未来につなげていく”ということがこの作品のテーマだと感じました。たくさんの方の情熱が詰まっているので、しっかりとその想いを届け、皆さんの心にも残るように僕も心を込めました」と作品への思いを語り、上白石は「林遣都さんとの共演は初めてでしたが、落ち着く空気で、どんどん心がほぐされるような感覚でした。ロケ地の神戸は街並みも、空気も、地元の方々も素敵で、ずっといたいと思える場所でした」と林との共演や現場の雰囲気をつづっている。
映画『モネ 時の海を渡った絵』は、2027年10月15日全国公開。
※林遣都、上白石萌音、安達もじり監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■林遣都／園部 龍（そのべ・りゅう）
船を眺めるのが昔から好きでした。
造船所で働く園部龍を演じるにあたり実際に撮影前に、川崎重工神戸工場の中を見学させていただき、想像以上のスケールの大きさに圧倒されました。撮影は安達監督をはじめ、ご一緒したことのある信頼できるスタッフの方々で、今回も温かく迎えてくださいました。
台本を読んで、想いを“未来につなげていく”ということがこの作品のテーマだと感じました。たくさんの方の情熱が詰まっているので、しっかりとその想いを届け、皆さんの心にも残るように僕も心を込めました。
映画の公開を、楽しみに待っていていただけると嬉しいです。
■上白石萌音／杉山華子（すぎやま・はなこ）
安達監督が映画を撮影されると聞いて、出演を即決しました。変わらず温かいチームで、撮影初日からリラックスした気持ちで参加できました。
私はモネの絵が大好きで、劇中のセリフにもたくさんの共感があります。実際に「松方コレクション展」にも行ったことがあるので、今回のご縁がとても嬉しいです。
林遣都さんとの共演は初めてでしたが、落ち着く空気で、どんどん心がほぐされるような感覚でした。ロケ地の神戸は街並みも、空気も、地元の方々も素敵で、ずっといたいと思える場所でした。
この映画が皆さまに届く日が、今から待ち遠しいです。
■安達もじり監督
クロード・モネが残した１枚の絵画を巡る物語です。その絵は日本の美術コレクター・松方幸次郎に託された後、波乱万丈な道のりを辿り、100年の時を経てルーヴル美術館の倉庫で発見され、現在国立西洋美術館に展示されています。モネが絵に込めた思い、大事な絵を託された松方の思い、受け継いで絵を守った人たちの思い、その絵を目にする私たち、今を生きる人の思い──１枚の絵をめぐる「思いのバトンリレー」を辿ります。少し生きづらくて、ちょっとしんどくて…そんな毎日を過ごしていた主人公たちが、この絵の存在を知り、絵にまつわる思いを知り、自分なりに受け取ることで小さな一歩を踏み出していく。林遣都さんと上白石萌音さんが、繊細に、あたたかく、切なく、優しく表現してくださいました。大勢の人の思いを積み荷のように載せた「船」のような作品です。この「思いのバトン」が今を生きる皆さんの心に届くことを願っています。
【写真】主人公・園部龍を演じる林遣都の場面カット
本作は、安達もじり監督ら『カムカムエヴリバディ』製作陣が贈る、夢が夢を繋いでいく希望の物語。
世界中で愛され続ける画家、クロード・モネ。2016年、所在不明だった1枚の絵がフランスで発見され大きな話題を呼んだ。それは実業家・松方幸次郎がモネから譲り受けた《睡蓮》連作中の1枚だった。何故モネは松方に絵を託したのか？ 何故絵は消えてしまったのか？ そこには幻の絵画が辿った数奇な運命と、それをめぐる人たちの奇跡のドラマがあった。
監督の安達もじりをはじめ、放送終了後も心に残るドラマとして人々の記憶に残り続けるNHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』（2021）のスタッフ達が集結。脚本は『舞い上がれ！』（2022）の桑原亮子が手掛け、確かな手腕でその時代、そこに生きる人々の心を見つめ、繊細な人間模様を紡いでいく。
主人公の造船所で働く青年、園部龍（そのべ りゅう）に『おっさんずラブ』シリーズや『ガス人間』（2026）など、幅広い役柄をこなし、『べっぴんさん』（2016）で安達監督とも馴染みのある実力派俳優、林遣都が抜てき。
園部と出会い、少しずつ心を通わせていくヒロイン、杉山華子（すぎやま はなこ）には、国立西洋美術館で2025年に開催された「オルセー美術館所蔵 印象派-室内をめぐる物語」でアンバサダーを務め、『カムカムエヴリバディ』での熱演が記憶に新しい上白石萌音がキャスティングされ、キャスト、スタッフともに信頼関係が盤石なチームが結成された。
さらに、林＆上白石からのコメントも到着。林は「台本を読んで、想いを“未来につなげていく”ということがこの作品のテーマだと感じました。たくさんの方の情熱が詰まっているので、しっかりとその想いを届け、皆さんの心にも残るように僕も心を込めました」と作品への思いを語り、上白石は「林遣都さんとの共演は初めてでしたが、落ち着く空気で、どんどん心がほぐされるような感覚でした。ロケ地の神戸は街並みも、空気も、地元の方々も素敵で、ずっといたいと思える場所でした」と林との共演や現場の雰囲気をつづっている。
映画『モネ 時の海を渡った絵』は、2027年10月15日全国公開。
※林遣都、上白石萌音、安達もじり監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■林遣都／園部 龍（そのべ・りゅう）
船を眺めるのが昔から好きでした。
造船所で働く園部龍を演じるにあたり実際に撮影前に、川崎重工神戸工場の中を見学させていただき、想像以上のスケールの大きさに圧倒されました。撮影は安達監督をはじめ、ご一緒したことのある信頼できるスタッフの方々で、今回も温かく迎えてくださいました。
台本を読んで、想いを“未来につなげていく”ということがこの作品のテーマだと感じました。たくさんの方の情熱が詰まっているので、しっかりとその想いを届け、皆さんの心にも残るように僕も心を込めました。
映画の公開を、楽しみに待っていていただけると嬉しいです。
■上白石萌音／杉山華子（すぎやま・はなこ）
安達監督が映画を撮影されると聞いて、出演を即決しました。変わらず温かいチームで、撮影初日からリラックスした気持ちで参加できました。
私はモネの絵が大好きで、劇中のセリフにもたくさんの共感があります。実際に「松方コレクション展」にも行ったことがあるので、今回のご縁がとても嬉しいです。
林遣都さんとの共演は初めてでしたが、落ち着く空気で、どんどん心がほぐされるような感覚でした。ロケ地の神戸は街並みも、空気も、地元の方々も素敵で、ずっといたいと思える場所でした。
この映画が皆さまに届く日が、今から待ち遠しいです。
■安達もじり監督
クロード・モネが残した１枚の絵画を巡る物語です。その絵は日本の美術コレクター・松方幸次郎に託された後、波乱万丈な道のりを辿り、100年の時を経てルーヴル美術館の倉庫で発見され、現在国立西洋美術館に展示されています。モネが絵に込めた思い、大事な絵を託された松方の思い、受け継いで絵を守った人たちの思い、その絵を目にする私たち、今を生きる人の思い──１枚の絵をめぐる「思いのバトンリレー」を辿ります。少し生きづらくて、ちょっとしんどくて…そんな毎日を過ごしていた主人公たちが、この絵の存在を知り、絵にまつわる思いを知り、自分なりに受け取ることで小さな一歩を踏み出していく。林遣都さんと上白石萌音さんが、繊細に、あたたかく、切なく、優しく表現してくださいました。大勢の人の思いを積み荷のように載せた「船」のような作品です。この「思いのバトン」が今を生きる皆さんの心に届くことを願っています。