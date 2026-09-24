人海戦術の建設現場に、熱狂の「米兵叩き」競技…10万枚の写真から厳選した北朝鮮の「驚きの日常」

北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）は、2020年1月から新型コロナウイルスへの防疫措置として海外からの入国を停止。しかしそれが収束してからも、入国できた外国人は極めて限られており鎖国状態が続く。

フォトジャーナリストの伊藤孝司は1992年8月から2019年10月まで43回の現地取材を敢行し、約10万枚の写真を撮影。その中からベストショットを、さまざまな切り口でお届けする。

前編記事『コスプレで踊る高齢女性、白馬で前撮りする新郎新婦、動物園で遊ぶ子供たち…北朝鮮の「意外な素顔」』より続く。

子どもの「医者」

北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）の首都・平壌（ピョンヤン）では近年、高層マンションだけでなく新しい施設が次々と建設されてきた。市内中心部のビル群の中にある「慶上（キョンサン）幼稚園」の建物は新しくて、他の幼稚園よりかなり立派だ。ここで少し変わった「医者」と「患者」に出会った。

園内は豪華な造りになっていて、ゆったりとしている。この幼稚園は「名門」と呼ばれているだけあって、子どもたちの服装もおしゃれだ。一つの部屋では、園児たちがさまざまな職業の人になりきって遊んでいた。料理人の格好の子どもや、医者と患者になっている子どもたちもいる。外国人が目の前で大きなカメラを構えても、まったく臆することがない。

同じ平壌市の中心部に、2016年11月に開院した「柳京（リュギョン）眼科総合病院」へ行ってみた。この病院の近くには1980年に運用が始まった女性のための総合病院「平壌産院」があり、近年になって歯科病院や児童病院などさまざまな大病院が建設されている。

柳京眼科病院の建物はユニークだ。正面の2階の窓は、巨大な目の形になっている。「朝鮮中央動物園」もそうだが、こうした趣向を凝らしている建物が増えた。

女性医師に案内されて院内を回る。検査機器を見せてもらうと、日本製やスイス製の最新のものが備えられていた。院内のメガネ売り場を見た後、入院病棟へ案内してもらう。

病室には、目の治療を受けて眼帯をした子どもたちがいた。だが、その光景に何か引っかかるものが……。それは付き添いの母親たちも、お揃いのパジャマを着ていることだ。写真を撮らせて欲しいと言うと、子どもと母親たちは私が指示しなくてもごく自然にきちんと並んだ。何事にも厳格な北朝鮮らしい。

建設現場で見たものは

平壌駅にも近い「高麗（コリョ）ホテル」。1985年に竣工したこのホテルは、北朝鮮でもっとも格式が高く、約500の客室を備える。

私はここへ泊まる時は、市内が見渡せる客室をリクエストするのだが、そうならなかった時がある。その部屋から外を見ると、すぐ隣で新しいホテルの建設工事が行われていた。

小雨が降る日の朝、窓から建設現場を見ると実にカラフルな光景があった。まるでパレットのようだ。基礎工事のために、コンクリートで四角く仕切られた大きな枠の中に、色とりどりの水が溜まっている。よく見ると、青や緑の水は透明に近く、黄色や赤っぽい色は濁っているようだ。雨で流れ込んだ土砂の量が、色の変化を生み出していた。

外国人が北朝鮮へ入国するとすぐに、「軍人と建設現場を撮らないように！」と案内員から厳しく言われる。だが、それを守るのがなかなか難しい。街の中を歩いている軍人があまりにも多いので、意図しなくても写ってしまう。国民の20人に１人が軍人なのだ。

建設現場を撮って欲しくない理由は明確だ。それは、建設機械をあまり使わず人海戦術で建設しているからだ。しかも大規模な工事は、朝鮮人民軍の兵士たちが行っている。そもそも、総兵力約130万人ともいわれるこの国の軍隊は、戦闘部隊であるだけでなく建設工事や農作業をするための組織なのだ。

咸鏡南道（ハムギョンナムド）咸興（ハムフン）市を車で走っていて、道路沿いに建設現場が急に現れた。多くの人が働いているが、それは兵士ではなく中年の女性が多い。その地域で動員された住民たちのようだ。

2011年12月17日に死去した金正日（キム・ジョンイル）総書記に代わり、金正恩（キム・ジョンウン）氏がこの国の最高指導者になった。すると全国で、それまでの金日成（キム・イルソン）主席の肖像画や壁画から、亡くなった2人の最高指導者が並んだものへの変更が行われた。

建設工事ではないが、祝賀行事での巨大な装飾を撤収する作業に出会ったことがある。2012年4月15日に、金日成生誕100周年の記念行事として軍事パレードが金日成広場で行われた。

翌日、広場を車で通りかかったら、「100」の文字が地上に降ろされていた。建物の上に載っていた時は分からなかったが、思ったよりかなり大きい。

凝視する人

人から見られていることが分かり、思わず緊張することがある。ましてやそれが、板門店（パンムンジョム）の軍事停戦委員会の会議場内だったらなおさらだ。

この会議場は、韓国との軍事境界線上に建てられた青い屋根の建物だ。この中には、北朝鮮からも韓国からも見学者が入ることができ、この建物内であれば軍事境界線を越えることができる。

北朝鮮側からこの会議場へ入ると、朝鮮人民軍の将校が解説してくれる。そのようすを、韓国兵が窓から監視している。韓国側からの板門店ツアーでこの会議場へ入った時には逆のことがあったが、気持ちが良いものではない。窓から監視するこの行為はその後、中止になったという。

マスゲームの「アリラン」を鑑賞して「メーデースタジアム」を退出しようとした時には、すでに午後9時半になっていた。観客が何万人もいるので、急いで会場を出ないと車が出せない。その時、自分がたくさんの視線を浴びているのを感じた。人びとが外国人たちを、好奇の目で見つめていたのだ。外国人は珍しい存在ではなくなっているはずだが、どのように思われているのか気になる。

平壌市にはかつて、立派なテーマパークがあった。金正日総書記の発案により2012年9月に竣工した「平壌民俗公園」である。広大な敷地には、朝鮮民族の古代から近代にいたる歴史的な遺跡や建築物が本格的に再現されていた。

公園内を見て回っていたら、高句麗（コグリョ）時代の鎧と兜を身に着けた武将が立っていた。だがまったく身動きしないのだ。それは、実に精巧に作られた人形だった。人びとがこれに近寄って、凝視したり携帯電話で撮影していた。

ここは朝鮮民族の歴史も学べて、なかなか楽しい施設だった。ところが、金正恩氏の指示によって2016年4月に閉鎖され、巨額の費用で建設された公園は完全に解体されてしまったのである。その理由はいろいろと取り沙汰されているが、真相は分からない。

柱に貼られたインド映画のポスターを、若者たちが立ち止まって眺めている。北朝鮮の人びとが、外国文化に触れる機会は少ない。そうした中で、「平壌国際映画祭」が1987年からほぼ隔年で秋に開催されている。会場は、大同江（テドンガン）の中州の羊角島（ヤンガクト）に建つ「平壌国際映画会館」。

2000年には山田洋次監督の『男はつらいよ』や『釣りバカ日誌』など6本が上映。他の日本人監督の作品も上映されたことがあるが、今や日本は米国・韓国と同じ扱いになって出品できないという。

2025年の第18回映画祭には、中国・ロシア・インド・ドイツ・ベトナムなど約40か国から約400作品のエントリーがあったという。金正日総書記は大の映画好きだったため、東宝の特撮チームが招かれて怪獣映画『プルガサリ 伝説の大怪獣』や、小林正夫氏がプロデュースした『高麗女人拳士』が製作されたこともある。

すばらしい民間交流だったが、完全に途絶えてしまった。映画などの文化を通した日朝交流が再開されるのには、まだまだ時間がかかりそうだ。

プエブロ号の穴

船内の狭い通路を歩いていたら突然、分厚い鉄板を貫くたくさんの穴が目の前に現れた。穴が分かりやすいように、周りを赤く囲っている。これはいったい何だ！？

朝鮮戦争の博物館である「祖国解放戦争勝利記念館」が隣接する普通江（ポトンガン）には、軍艦が浮かぶ。それは、1968年1月23日に朝鮮人民軍によって拿捕された米国海軍の武装情報収集艦「プエブロ号」だ。米国のジョンソン大統領は原爆による報復攻撃を検討するなど、第2の朝鮮戦争へと発展する可能性が極めて高かった。

その拿捕の際、人民軍からの砲撃で乗員83人のうちの1人が死亡。艦内に残る穴は砲弾の破片の痕で、当時の激しい戦闘を物語る。今ではこのプエブロ号は、北朝鮮にとって格好の反米教育の場となっており、軍隊だけでなく学校や職場からの見学者が絶えない。

「プエブロ号」の名前は、米国コロラド州にあるプエブロ市から名付けられている。コロラド州議会は2020年、北朝鮮にプエブロ号の船体返還を求める決議案を採択。そして翌年にはワシントンの連邦裁判所が、プエブロ号の乗組員が「心的外傷後ストレス障害（PTSD）」などの被害を受けたとして、北朝鮮に23億ドル（当時のレートで約2400億円）の支払いを命じた。「プエブロ号事件」は、まだ続いているのだ。

観客が熱狂する「米兵叩き競技」

「プエブロ号」を管理している「祖国解放戦争勝利記念館」。この博物館は、朝鮮戦争が停戦になった直後の1953年8月に開館した。1974年に今の場所へ移転したものの、建物の老朽化がひどかった。

1998年にここを訪れた時、実に印象的な光景を見た。広大な敷地の中を、母親と幼い2人の子どもが巨大な兵士像に向かって真っすぐに歩いて行く……。何のためだったのだろうか。

今では、この同じ兵士像の後方に巨大な展示施設が建てられ、広場にはさまざまな戦闘での兵士像が立ち並ぶ。金正恩氏は最高指導者になると、この博物館の全面的なリニューアルを指示。2013年7月に再オープンした。この施設だけでなく2015年には、朝鮮戦争での米軍占領下で起きた住民虐殺を展示する「信川（シンチョン）博物館」もリニューアルされている。

多額の費用をつぎ込んで、朝鮮戦争に関する博物館を次々と建て直したのには、大きな意味がある。米国との敵対関係の解消にはまだ時間がかかるとの判断から、米国との戦いの歴史を教えることで国民に米国への警戒心を持たせ、その歴史を若い世代へ伝えようとしているのだろう。

祖国解放戦争勝利記念館の中は、撮影が禁止されている。だが私は、見学していて何としてでも撮りたいものを見つけた。それはジオラマの中に立つ米兵の、超リアルな人形だ。朝鮮戦争で、人民軍の捕虜になった米兵の姿だという。記念館と交渉し、この米兵人形だけの撮影許可を得た。

米兵人形は、他の場所にもある。この国で祝日になっている5月1日のメーデーには、平壌の郊外にある大城山（テソンサン）に多くの市民が訪れる。ここには遊園地があり、メーデーの日には朝鮮王朝時代から伝わる大きなブランコや板跳びが設置されたりプロの音楽公演が行われるなど、一日中楽しめるようになっている。

そして広場では、職場対抗の競技が行われる。綱引きなどもあるが、観客がもっとも熱くなるのが“米兵叩き”なのだ。目隠しして棒を持った人が仲間の声に誘導されて、米兵の人形を叩いて戻るというものだ。

メーデーの日の大城山では、自由に動き回って撮影ができるので何度も行っている。人形の姿は異なっていても、この米兵叩きは必ず行われていた。根強い人気があるようで、人びとの米国への厳しい見方を如実に表している。

レガシーを残そうとする米国のトランプ大統領は、年内にも金正恩総書記との首脳会談を実現させようとしているようだ。前回の会談が行われた2019年と異なり、北朝鮮はウクライナ派兵による特需で経済的にだけでなく政治・外交的にも安定している。トランプ大統領がよほど踏み込んだ提案をしようとしない限り、交渉には応じないだろう。

私が北朝鮮で見つけた“気になるもの”には、日本とは大きく異なる政治体制や文化を強く感じさせるものが多くある。また、米国や韓国との軍事的緊張が伝わるものもあった。新しい発見のために、次の取材が待ち遠しい。

（写真はすべて筆者撮影）

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