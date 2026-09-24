「まったくプレーできていない」いまだ出場０分でベンチ外に…かつてない“冷遇”を受ける遠藤航の去就に現地記者が見解。１月移籍の動きが「なかったら驚く」
チャンピオンズリーグの登録メンバーからは外された。プレミアリーグでは出場機会がまったく与えられていない。カラバオカップでも若手が起用され、ベンチから見守るだけにとどまった。直近の試合では、ついにメンバーから外された。
アンドニ・イラオラ監督が就任したリバプールで、遠藤航はかつてない苦境にある。現行契約が今シーズン後に満了するため、クラブは移籍金を得られる１月の売却を検討中との報道も浮上した。
リバプール専門サイト『Anfield Index』によると、デイビッド・リンチ記者はポッドキャストで「彼の機会は限られている。だから、現時点で彼の関係者が１月に何かを狙っていなかったら驚く」と話している。
「シーズンが終わるのを待つより、１月に（移籍して出場機会を）得るほうがはるかに良い。今の彼はまったくプレーできていないからね」
Anfield Indexは、「選手のキャリアには限りがある。試合に出られない期間がさらに長引けば、クラブが必要に迫られていないときであっても、大きなコストになる」と報じた。
「33歳のエンドウで、リバプールの補強プランを変えるような移籍金を得られることはないだろう。それよりも、退団によってスカッドの柔軟性が増し、監督がほとんど使っていない選手の立場を解決できることとなる」
同メディアは「退団は確実ではないし、適切なオファーが届かなければならない」と続けている。
「それでも、限られた出場機会、報じられている契約満了のタイミング、これまでの彼に対する関心から、１月は決断を下すのにますます自然なタイミングとなっているだろう」
「リバプールは選択肢を再編する余地を得る。エンドウは再びピッチで重要な存在となる可能性を手に入れる。それを目指すことが、双方にとって理にかなっているようだ」
これまでもたびたび去就をめぐって話題となってきた遠藤。この冬は、リバプールに別れを告げるタイミングとなるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「マジで良かった」「ついに来た！」日本深夜、欧州から飛び込んできた待望の“朗報”にファン大歓喜！「脱出成功」「楽しみでしかない」
アンドニ・イラオラ監督が就任したリバプールで、遠藤航はかつてない苦境にある。現行契約が今シーズン後に満了するため、クラブは移籍金を得られる１月の売却を検討中との報道も浮上した。
「シーズンが終わるのを待つより、１月に（移籍して出場機会を）得るほうがはるかに良い。今の彼はまったくプレーできていないからね」
Anfield Indexは、「選手のキャリアには限りがある。試合に出られない期間がさらに長引けば、クラブが必要に迫られていないときであっても、大きなコストになる」と報じた。
「33歳のエンドウで、リバプールの補強プランを変えるような移籍金を得られることはないだろう。それよりも、退団によってスカッドの柔軟性が増し、監督がほとんど使っていない選手の立場を解決できることとなる」
同メディアは「退団は確実ではないし、適切なオファーが届かなければならない」と続けている。
「それでも、限られた出場機会、報じられている契約満了のタイミング、これまでの彼に対する関心から、１月は決断を下すのにますます自然なタイミングとなっているだろう」
「リバプールは選択肢を再編する余地を得る。エンドウは再びピッチで重要な存在となる可能性を手に入れる。それを目指すことが、双方にとって理にかなっているようだ」
これまでもたびたび去就をめぐって話題となってきた遠藤。この冬は、リバプールに別れを告げるタイミングとなるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「マジで良かった」「ついに来た！」日本深夜、欧州から飛び込んできた待望の“朗報”にファン大歓喜！「脱出成功」「楽しみでしかない」