ホロライブ・大空スバル、“身バレ”しかけた恐怖体験に反響「密室でこれ聞かれんのやべえ」
「ホロライブ」所属Vtuber・大空スバルさんが、23日までにチャンネルを更新。雑談の中で身バレしそうになった体験を話し反響が集まっている。
【動画】“身バレ”しかけた恐怖体験を語るスバルさん（52：14ごろ）
雑談配信『おはすば！』で「マジで一個ヒリついたことがあって」と切り出し、帰省中の出来事を語ったスバルさん。
母親の勧めで整体師から施術を受けていた彼女は、アプリ『ホロライブドリームス』のシールを貼った私物のノートを見られてしまい「ホロライブとか好きなんですか？」と質問されてしまったそう。
この質問にスバルさんは「それ友だちからもらったからよくわからないんですよね」とごまかし、「密室でこれ聞かれるのやべえってなった」と心底焦ったことを告白した。さらには、近年ほとんど連絡を取っていなかった友人からも食事の誘いを受けているようで「最近ヒリついてる」と身バレの恐怖に晒されている近況を語った。
この話題にファンからは「ひえ…」「逃げ場なしじゃんｗ」「特定不可避」「この配信見られたらアウトじゃん」「ぶっちゃけ、スバルは声でアウトなんよ」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Subaru Ch. 大空スバル」
【動画】“身バレ”しかけた恐怖体験を語るスバルさん（52：14ごろ）
雑談配信『おはすば！』で「マジで一個ヒリついたことがあって」と切り出し、帰省中の出来事を語ったスバルさん。
母親の勧めで整体師から施術を受けていた彼女は、アプリ『ホロライブドリームス』のシールを貼った私物のノートを見られてしまい「ホロライブとか好きなんですか？」と質問されてしまったそう。
この話題にファンからは「ひえ…」「逃げ場なしじゃんｗ」「特定不可避」「この配信見られたらアウトじゃん」「ぶっちゃけ、スバルは声でアウトなんよ」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Subaru Ch. 大空スバル」