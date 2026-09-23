注目の米中首脳会談が24日にアメリカの首都ワシントンDCで行われる予定です。どういったことが焦点になるのか、清田大輝NNNニューヨーク支局長に聞きます。

幅広い議題について協議が行われますが、焦点を2つ挙げるとすれば、「台湾問題」と「貿易『休戦』延長」です。

まず台湾問題ですが、複数のアメリカメディアが、トランプ大統領が中間選挙を前に経済面での成果を優先し、台湾問題で何らかの譲歩をするのではないか、との懸念が高まっていると指摘しているんですね。

それゆえ、ある日本政府関係者は日米首脳会談の狙いとして、トランプ氏が習近平氏との会談でアジア関連の話になった時に「高市総理の顔を思い出すのが大事」と語っていました。

習近平氏がアメリカによる台湾への武器売却の中止を求める方針だとの報道も出ていて、アメリカの出方が注目されています。

--貿易「休戦」延長とは

貿易戦争がエスカレートしていたアメリカと中国ですが、去年10月に両首脳は、一時休戦することで合意しました。

中国はレアアースの輸出規制を緩め、アメリカは関税を引き下げることなどで合意していましたが、その期限がことし11月に迫っています。

ただ両国は、貿易「休戦」期間中にもかかわらず、報復的な貿易措置を講じていて、ニューヨークタイムズは、米中両国は「テーブルの下で足を蹴り合っている」と伝えています。

その上で、交渉に詳しい関係者の話として、中国はさらに長期の延長を求めている一方、アメリカは交渉をより厳格に管理するため、6か月の延長期間を提案している、と報じています。

この扱いで何らかの合意に至るのかどうかが焦点となります。