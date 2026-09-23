宙に飛び上がった瞬間の猫ちゃんの姿が、まるで『謎の生き物』のようだと笑いを届けています。その光景を見た人からは、「すごい楽しそうで良い」「どういう体勢からジャンプしてるんだろう？」と、反響が寄せられることに。投稿は53万表示を突破して、笑顔を届けています。

【写真：黒猫が飛び上がった瞬間をカメラに収めたら…まるで『謎の生物』のような光景】

飛び上がった瞬間、『謎の生物』のような姿になる黒ちゃん

猫ちゃんの不思議な姿が笑いを届けているのは、Xアカウント『黒とハチワレ』に投稿された、ある日の光景。その日、黒猫の『黒ちゃん』の飼い主さんは、黒ちゃんの衝撃的な姿を目撃することに。黒ちゃんはお部屋の中で飛び上がったかと思うと…空中で四肢をバッと開いたのだとか！

その姿は、どう見ても猫ではなく別の生き物。空中で前足をクロスさせた姿は、さらに猫の容貌からかけ離れていったといいます。

そんな謎の生物感が滲み出る黒ちゃんの衝撃的な光景ですが、その中でも飼い主さんが特にお気に入りなのは、これでもかというくらいに開かれた『おてて』。

そんな思わずクスッと笑ってしまう黒ちゃんの姿には、「猿かと思ったら猫なの？」「イソギンチャクからエビフライになったｗ」と他の物に例える声が寄せられることに。また、「あんよのパーもたまらない…」と、飼い主さんのお気に入りポイントに賛成するコメントも寄せられることとなったのでした。

ハチワレちゃんは『バリエーション』で勝負！

そんな『謎の生物』の姿で笑いを届けてくれた黒ちゃん。一方、一緒に暮らしているハチワレ猫の『ハチワレちゃん』は、バリエーション豊富なポーズを披露して笑顔を届けているのだとか。ビルから飛び降りるヒーローのようなポーズで華麗に宙を舞ったり、ラジオ体操のようなポーズで猫じゃらしを追いかけたり。

はたまた、腕で『L』のような形を作りながらジャンプをしてみたり。

猫ちゃんらしからぬそのポーズに、思わずクスッと笑いが込み上げてきてしまいます。

そんなユーモア溢れる光景をお届けしてくれる、黒ちゃんとハチワレちゃん。Xアカウント『黒とハチワレ』には、そんなふたりの魅力がたくさん詰めこまれていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「黒とハチワレ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。