4児の母親・hitomi、ミニスカ衣装からのぞく美脚に「スタイルも雰囲気も全部完璧」
歌手のhitomiが23日にInstagramを更新。テレビ収録のオフショットでミニスカ衣装を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】hitomi、大人かわいい秋コーデに「可愛い」「素敵」の声続々
hitomiが「テレビ収録でした♪」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、衣装のミニスカートワンピースを着てカメラに笑顔を見せる姿が収められている。投稿の中で彼女は「やっぱりね、苦手な事より楽しめる事や 得意な事をのばせるといい…って ふと思った1日♪.でも、いつでもチャレンジは大事」とコメントしている。
美脚があらわになった彼女のオフショットに、ファンからは「綺麗～可愛い～」「変わらぬ美脚」「スタイルも雰囲気も全部完璧」「これは反則…」などの声が相次いでいる。
■hitomi
1976年1月26日生まれの50歳。1994年に小室哲哉がプロデュースでデビュー。しばらくヒット曲に恵まれなかったが、1999年にリリースした初のベスト・アルバム『h』は約50万枚を売り上げオリコンチャート1位に。2000年にシドニー五輪で金メダルを獲得した女子マラソンの高橋尚子が、練習中やレース前にテンションを上げる曲として「LOVE 2000」を聴いていたことから、再注目された。2008年7月に俳優の羽田昌義と結婚し、2020年までに4児を出産し、生み育てている。Instagramでは、モデル出身の抜群のスタイルを維持する近影を度々公開し、今年50歳と思えないスタイルの良さでファンを驚かせている。
引用：「hitomi」Instagram（@hitomi_official）
【写真】hitomi、大人かわいい秋コーデに「可愛い」「素敵」の声続々
hitomiが「テレビ収録でした♪」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、衣装のミニスカートワンピースを着てカメラに笑顔を見せる姿が収められている。投稿の中で彼女は「やっぱりね、苦手な事より楽しめる事や 得意な事をのばせるといい…って ふと思った1日♪.でも、いつでもチャレンジは大事」とコメントしている。
■hitomi
1976年1月26日生まれの50歳。1994年に小室哲哉がプロデュースでデビュー。しばらくヒット曲に恵まれなかったが、1999年にリリースした初のベスト・アルバム『h』は約50万枚を売り上げオリコンチャート1位に。2000年にシドニー五輪で金メダルを獲得した女子マラソンの高橋尚子が、練習中やレース前にテンションを上げる曲として「LOVE 2000」を聴いていたことから、再注目された。2008年7月に俳優の羽田昌義と結婚し、2020年までに4児を出産し、生み育てている。Instagramでは、モデル出身の抜群のスタイルを維持する近影を度々公開し、今年50歳と思えないスタイルの良さでファンを驚かせている。
引用：「hitomi」Instagram（@hitomi_official）