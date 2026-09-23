Novelbright・竹中雄大、「HOT LIMIT」スーツ着用で西川貴教と2ショット「ユウダイ的にもオールオッケー！」
ロックバンド「Novelbright」の竹中雄大が22日までにInstagramを更新。T.M.Revolution「HOT LIMIT」のMVで西川貴教が着用したスーツを着てイベント出演を果たしたことを報告し、西川との2ショットも披露した。
【別カット】Novelbright・竹中雄大、「HOT LIMIT」を完全再現（ほか5枚）
竹中は滋賀県草津市で19日から21日の3日間にわたって開催された「FEST. INAZUMA 2026」に出演。西川本人から黒い帯を巻いたようなインパクトのある衣装を借りてステージに立った竹中が「HOT LIMIT」を熱唱し、会場を盛り上げた。
そんな彼が「これを着るのすごいってなぜか沢山の人に褒められました」と投稿したのはイベントのオフショット。複数公開されている写真には、西川から借りた衣装でポーズを決めるソロショットや西川との2ショット、さらにステージ上で「HOT LIMIT」を歌う様子も収められている。
投稿の中で竹中は「最近毎年出演させてもらってるイナズマ。今年は今までで一番の思い出になりました。西川さん、そして来てくれたみんな。本当にありがとうございました！！」とコメントしている。
彼の投稿にファンからは「かっこいい！衣装似合ってます！」「完全リスペクト再現で素敵すぎる」「借り物にしてはジャストサイズすぎん？笑」「ユウダイ的にもオールオッケー！」などの声が集まっている。
引用：「竹中雄大」Instagram（＠yudai_vo）
【別カット】Novelbright・竹中雄大、「HOT LIMIT」を完全再現（ほか5枚）
竹中は滋賀県草津市で19日から21日の3日間にわたって開催された「FEST. INAZUMA 2026」に出演。西川本人から黒い帯を巻いたようなインパクトのある衣装を借りてステージに立った竹中が「HOT LIMIT」を熱唱し、会場を盛り上げた。
投稿の中で竹中は「最近毎年出演させてもらってるイナズマ。今年は今までで一番の思い出になりました。西川さん、そして来てくれたみんな。本当にありがとうございました！！」とコメントしている。
彼の投稿にファンからは「かっこいい！衣装似合ってます！」「完全リスペクト再現で素敵すぎる」「借り物にしてはジャストサイズすぎん？笑」「ユウダイ的にもオールオッケー！」などの声が集まっている。
引用：「竹中雄大」Instagram（＠yudai_vo）