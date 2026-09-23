トランプ大統領の演説や政権の発表を24時間配信する「TRUMP TV」がスタート
ホワイトハウスが、ドナルド・トランプ大統領の情報を四六時中配信していく「TRUMP TV」を開始しました。トランプ大統領はCNN、MS NOW、Politicoの3社をホワイトハウスから出禁にしたことで、憲法修正第1条に違反していると訴えられています。
Launched.
All the top hits, wins, + more. Streaming 24/7 on your phone or tv.
📺 https://t.co/3KwWkBZ69m pic.twitter.com/oIPfUA0Np9— The White House (@WhiteHouse) September 22, 2026
https://www.npr.org/2026/09/22/nx-s1-5977768/trump-tv-media-ban-white-house
以下が配信中の「TRUMP TV」。
TRUMP TV: The Essentials Station - YouTube
トランプ大統領がこれまでに行ってきた演説の映像などが流されています。これは2026年1月にスイスのダボスで開催された世界経済フォーラムでトランプ大統領が演説を行う様子。
政権が自ら情報を積極的に発信していく動きに背景には、既存のメディアへの不信があるとみられます。2025年には「フェイクニュースを発信するメディア一覧」を公開。ワシントンポストやCBS、CNN、MSNBCを「恥の殿堂入り」扱いにしています。
ホワイトハウス公式サイトが「虚偽報道を行うメディア一覧」を公開、「大手メディアがトランプ大統領に関するフェイクニュースを公開している」と主張 - GIGAZINE
直近でもCNN、MS NOW、Politicoの3社が政権に関してウソを報道しているとして、ホワイトハウス出禁措置としています。報道機関は対抗措置として、ホワイトハウスの取材を停止しました。
カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事はこうしたトランプ大統領の動きについて「トランプ氏は自分と腐敗した政権がアメリカ国民を裏切っているという事実を覆い隠すため、文字通りの『国営テレビ』を立ち上げました。これは落第大統領による、紛れもない独裁的振る舞いです」と批判しています。
First, Trump banned independent news from the White House.
Now, he's launching what is quite literally state-run TV to try drowning out the fact that he and his corrupt administration are failing the American people.
This is truly autocratic behavior from a failed President. https://t.co/1vv0dNz0mU— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) September 22, 2026
公共放送局・NPRの取材に対し、ミネソタ大学のジェーン・カートリー名誉教授はホワイトハウスが前例のない動きをしていると指摘。「国民には、報道機関などの独立した情報源によって精査された情報を得る権利がありますが、TRUMP TVには(情報の精査が)ありません」と述べました。また、TRUMP TV立ち上げ直前にCNNなどがホワイトハウスを出禁になったというタイミングについて偶然とは思えないと指摘しています。
過去の大統領たちがいかにメディアを自分たちの政策アピールに利用しているかを掘り下げつつ、時にメディアに操られることがあるという実態を指摘した書籍『Spinner in Chief』の著者であるスティーヴン・ファーンズワース氏は、TRUMP TVの課題を「熱心な支持者以外にどうリーチするか」だと言及。その上で、トランプ政権は自分たちに有利な「物語」を形作るために全力を尽くしてきており、TRUMP TVの開始を「トランプ大統領が支配する形で語られる、トランプ氏の物語への道の新たな第一歩だと思う」という見解を示しました。
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